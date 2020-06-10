Глава Минпромторга: Дефицита и резкого роста цен удалось избежать

На пленарном заседании Госдумы в среду, 10 июня, в центре внимания депутатов была тема развития промышленности и торговли в условиях эпидемии коронавируса. В рамках правительственного часа перед парламентариями выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.



В условиях эпидемии коронавируса как никогда актуальным стало наличие масок в аптеках. С начала марта их выпуск увеличен в пять раз, сообщил глава Минпромторга депутатам.



Удалось также снизить цены на маски – в среднем по стране одну штуку можно купить за 13 рублей, уточнил глава ведомства. Кроме того, с 60 до двух тысяч в месяц увеличен выпуск аппаратов ИВЛ и других средств индивидуальной защиты.

Не менее актуальна и разработка вакцины. Отечественные фармкомпании приступили к ее клиническим испытаниям. Также выпускаются 17 препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр.

В условиях эпидемии страна смогла оперативно развернуть дополнительные производственные мощности, подчеркнул Мантуров. Скачкообразного роста цен удалось избежать, дефицита тоже не возникло, констатировал он.

Мантуров обратил внимание на проблему оборота поддельной продукции. Он указал на необходимость маркировки товаров.

В своем выступлении министр затронул и тему нестационарной торговли. В весеннюю сессию Дума может принять профильный закон. Документ уже рассмотрен в первом чтении, но по нему появился ряд замечаний, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии ждут поправок к нормативно-правовому акту. Для его доработки было бы правильно создать рабочую группу во главе с зампредом нижней палаты Алексеем Гордеевым, отметил спикер.

Также Володин поднял актуальную тему обновления общественного транспорта в регионах. Бюджеты многих субъектов Федерации дотационные, и не могут самостоятельно закупить новый подвижной состав. На решение проблемы потребуется несколько лет, считает спикер Госдумы.