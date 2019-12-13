Володин: С министрами нужно обсуждать острые вопросы, а не жизнь на Марсе

Володин напомнил, что на следующей неделе Совет Госдумы
будет рассматривать план правительственных часов на следующий год. Он попросил
коллег-депутатов актуализировать график и темы выступлений министров.
"Давайте, чтобы темы правительственных часов были не про жизнь на Марсе, а о тех проблемах, которые волнуют наших граждан. Не научные изыскания, а вопросы, которые для нас крайне важны", – сказал председатель нижней палаты.
Володин призвал парламентариев не занимать "страусиную позицию", отметив, что есть масса примеров острых тем, которые можно обсудить с министрами. "Давайте посмотрим, какая заработная плата у молодых специалистов, врачей, как решаются вопросы съема жилья для молодых специалистов-врачей, какая укомплектованность кадрами в центральных районных больницах, в сельских", – цитирует председателя нижней палаты ТАСС.
Володин обратил внимание на появление секретарей и уборщиц с зарплатами по 120 тысяч рублей, тогда как оклад молодых специалистов порой не дотягивает до 20. Не менее актуальна тема износа автопарка скорой помощи в регионах, добавил законодатель.
Было бы не лишним приглашать на обсуждение таких вопросов глав регионов, отметил Володин. Он напомнил, что статус депутата приравнен к министру, при этом ответственности у парламентария больше, потому как он представляет интересы народа и принимает от его имени законы.
"Поэтому ждем предложений по графику, по повестке, потому что повестка должна быть сама по себе интересной", – заключил спикер Госдумы.
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