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Глава Минэкономразвития рассказал депутатам о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава Минэкономразвития рассказал депутатам о поддержке малого и среднего бизнеса

Фото: duma.gov.ru
В условиях распространения коронавируса малый и средний бизнес нуждается в поддержке государства. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме рассказал депутатам о помощи, которую оказывают предпринимателям.
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Общая стоимость мер всех антикризисных пакетов составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей. Значительная часть предназначена для поддержки компаний, более всего пострадавших от эпидемии. Прежде всего речь идет о малом и среднем бизнесе, где сейчас трудятся более трех миллионов человек, рассказал Решетников.

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Министр особо отметил закон о защите прав арендаторов, ранее принятый Госдумой. Он спасет не одну тысячу предприятий, подчеркнул глава ведомства.

Для поддержки занятости предприятие может взять кредит для выплаты в фонд оплаты труда – займ полностью субсидируется государством, напомнил Решетников. "На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысяч кредитов на сумму 58 миллиардов рублей – тем самым мы поддержали 800 тысяч рабочих мест", – рассказал глава Минэкономразвития.

Также Решетников указал на важность снижения административных издержек для бизнеса. Принятый парламентариями в конце марта первый пакет решений министр назвал беспрецедентным.

За последние два месяца Дума рассмотрела 20 законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и граждан. Это поможет преодолеть последствия эпидемии, уверен Решетников. Эффективная коммуникация между правительством и нижней палатой позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса, отметил министр.

Максим Решетников. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Сейчас приоритетом для компаний и предпринимателей является скорейшее восстановление деловой активности, сказал глава ведомства. В дальнейшем предстоит ликвидировать множество старых норм: отказаться от бумажного документооборота, отрегулировать нормативную базу для удаленной работы, сказал Решетников.

В целом ситуация с коронавирусом в России улучшается, поэтому можно говорить о постепенном снятии ограничений и возвращении к нормальной деловой активности, считает глава Минэкономразвития. При этом он уверен, что бизнесу еще длительное время предстоит работать в условиях ограничений.

В текущем году в ведомстве ожидают снижения российской экономики до 5%, в следующем – восстановления на 2,8%. Прогноз корректируется с учетом национального плана восстановления экономики, подготовку которого завершают в правительстве, сказал министр.

Автор: 27 мая 2020, 14:37

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