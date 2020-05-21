Россиян предупредили о росте цен на продукты

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности страны с участием России Владимира Путина рассказал о ситуации в отрасли. Он отметил, что перебоев с поставками продуктов в регионы не наблюдается, однако рост цен он бы не исключал.

прочитано 202 раза