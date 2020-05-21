Россиян предупредили о росте цен на продукты

"В рамках штаба Минсельхоза отмечается, что перебоев с поставками продовольствия ни в одном субъекте нет", – подчеркнул Дмитрий Патрушев. Он добавил, что специалисты следят за тем, чтобы не было в регионах и необоснованного завышения цен.
В случае выявления таких случаев информация будет передаваться в Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру. Вместе с этим, Дмитрий Патрушев не исключил возможности обоснованного повышения цен на продукты питания. "Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут", – подчеркнул он.
Напомним, экономические проблемы возникли в стране в связи с эпидемией коронавируса и попытками остановить распространение болезни. Карантин в России, также, как и в других странах, привел к проблемам в работе многих предприятий.
Тем не менее, ограничения позволили замедлить скорость распространения коронавируса. Ценой проблем в экономики удалось спасти жизни и здоровье тысяч людей. Теперь перед властями стоит задача поддержать производство, пищевую промышленность, малый и средний бизнес и простых людей, оказавшихся в непростой финансовой ситуации.
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