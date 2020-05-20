России предрекли запустение и бегство жителей из-за коронавируса

Население России еще большими темпами будет сосредотачиваться в Московской агломерации и Санкт-Петербурге. Из пандемии коронавируса многие регионы выйдут с подорванной экономикой, что спровоцирует дальнейший исход граждан в поисках лучшей жизни. С таким прогнозом выступили эксперты влиятельного рейтингового агентства Moody’s.



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