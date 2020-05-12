Выплаты на детей в связи с коронавирусом: инструкция как получить положенные деньги

Обращение Владимира Путина к россиянам, состоявшееся 11 мая 2020 года, многих порадовало хорошими новостями. В частности, стало известно, что власти запланировали единовременных выплаты на детей в связи с коронавирусом. Инструкцию о том, как получить положенные деньги и о каких суммах идет речь читайте на "Дни.ру".

Кому положены выплаты на детей в связи с коронавирусом

Материальная поддержка будет оказана семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет. Дата рождения ребенка должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. Деньги получат только проживающие в России граждане, чьи дети также являются россиянами.

Сколько денег заплатят россиянам с детьми

Размер каждой выплаты строго определен и составляет десять тысяч рублей на ребенка. Важный момент – деньги выделяются не на семью, а на каждого ребенка. Это означает, что если в семье несколько детей, которые попадают под озвученные критерии, то сумма материальной поддержки будет увеличена соответственно. На одного ребенка будет выделено десять тысяч, на двух – 20, на трех – 30 и так далее.

Как оформить заявку на получение денег

Выплаты на детей в связи с коронавирусом, как подчеркнул президент России Владимир Путин, должны получить все нуждающиеся. В связи с этим все формальности были максимально облегчены.

Дистанционное оформление

Оформить материальную помощь можно дистанционно на портале Госуслуги. Предложение оформить положенные выплаты встречает пользователей на главной странице сайта.

Электронное заявление необходимо подать до 1 октября 2020 года. В одной заявке необходимо указать сведения о каждом ребенке, на которого положена выплата в связи с коронавирусом. Все необходимые данные содержатся в свидетельстве о рождении. В том же документе требуется ввести реквизиты банковского счета.

Внимание! Номер карты для заявления на получение денег не подойдет.

Нужно указать 20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Все необходимые реквизиты можно узнать в интернет-банке.

Оформление на месте

Лично оформить заявку россияне могут в ближайшем отделении Пенсионного фонда России. Для этого потребуются все те же данные – сведение из свидетельств о рождении детей и банковские реквизиты.

Когда можно будет получить выплаты на детей

Решение по поводу выделения материальной помощи на детей от 3 до 15 лет принимается в отделении Пенсионного фонда России в течение пяти рабочих дней с момента поступления туда заявки. Уведомление о результате рассмотрения поступит в личный кабинет на сайте Госуслуги.

Сами выплаты начнут поступать на указанные счета с 1 июня 2020 года.

Важно знать

Выплата на детей в связи с коронавирусом – по десять тысяч на каждого ребенка – производится один раз. Распоряжаться этими деньгами семья может по своему усмотрению – никаких законодательных ограничений на этот счет нет. Также эта сумма не будет учитываться при расчете дохода семьи для предоставления других мер социальной поддержки.