Готовьтесь к худшему: объявлено о начале мирового кризиса из-за коронавируса

Инвесторам не стоит обманываться и надеяться на скорое
восстановление мировой экономики, уверен Рубини. Умеренный рост, который
демонстрировали рынки в конце февраля, был основан на ошибочных представлениях
о масштабе распространения коронавируса, подчеркнул эксперт.
С каждым днем становится очевиднее: Сovid-19 – пандемия, а не локальная китайская эпидемия, написал экономист в своей колонке в британской газете The Financial Times. Он призвал не надеяться на то, что пик влияния коронавируса на экономику будет достигнут в ближайшее время.
"Китаю нанесен масштабный ущерб. Международные цепочки поставок серьезно нарушены", – подчеркнул Рубини.
С тревогой смотрит в будущее и бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Эпидемия коронавируса может стать причиной глобальной рецессии, считает он.
Впрочем, очередной мировой кризис Россия способна пережить легче, чем другие страны. Нечаев напомнил, что в резерве есть около 80 триллионов рублей. Если рецессия не будет продолжительной, при таких запасах страна переживет ее без драматических потрясений, сказал экс-министр в беседе с НСН.
Тем временем россиян призывают открыть кубышки и потратить деньги на запланированные покупки. Наиболее разумно вложить средства во что-то существенное – например, в собственное здоровье, или прикупить валюту, полагает ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Точное время начала мирового кризиса эксперт предсказать не берется. Если коронавирус удастся победить в марте, то глобальная экономика погрузится в рецессию в начале 2021-го, если же борьба с Сovid-19 затянется, негативных последствий стоит ждать к концу этого года, считает Масленников.
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