Ударит по всем: названа дата начала нового мирового кризиса

Уберечься от грядущего мирового экономического кризиса будет крайне сложно. Своими соображениями об очередном витке глобальной рецессии поделился известный экономист Михаил Делягин. Эксперт назвал дату начала нового финансового кризиса.



К назревающим проблемам эксперт призвал готовиться уже сейчас. Сбережения Делягин посоветовал держать в валюте или золотых инвестиционных монетах.



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Не лишними будут и новые полезные знакомства, отметил эксперт. "Подружиться с максимальным количеством приличных людей", - дал экономист совет слушателям радио "Комсомольская правда".

Уберечься от мирового кризиса – 2020 будет сложно, подчеркнул Делягин. Как и в 2008 году, грядущие события коснутся всех, уверен он. По мнению эксперта, начала новой глобальной рецессии стоит ожидать в ноябре этого года. Простые люди изменений сначала не почувствуют, зато со следующего года проблемы встанут в полный рост, приводит слова эксперта "Царьград".

Что спровоцирует новый мировой кризис? На этот счет есть разные мнения. Одни видят опасность в напряженности на Ближнем Востоке, другие призывают присмотреться к эпидемии коронавируса. Заболели уже 75 тысяч человек, более двух тысяч погибли.

Из-за эпидемии Китай и другие страны несут существенные убытки. Производства остановились, пассажирские перевозки снизились. Биржи пока реагируют на коронавирус со сдержанным оптимизмом, но если эпидемию не удастся взять под контроль, последствия для мировых рынков могут быть разрушительными.

К версии о влиянии коронавируса склоняется и эксперт Юрий Данилов. По последствиям для мировой экономики он сравнил эпидемию с великой депрессией 1930-х годов. Коронавирусом могут заразиться до трети населения планеты, напомнил эксперт в беседе с Regnum.