Быстрее тратьте деньги: людей напугали началом нового мирового кризиса

Россиян призвали не откладывать крупные
покупки на более поздние сроки. Ведущий эксперт Института современного развития
Никита Масленников предупредил: потратить накопленные деньги на нужные
вещи лучше сейчас, пока цены не начали расти.
По мнению эксперта, перед кризисом-2020 лучше потратить средства на долговременные вещи или валюту. Полезно будет вложить деньги и в собственное здоровье. "Потом может не хватить средств", – цитирует экономиста информационное агентство DEITA.
Некоторые аналитики предсказывают наступление кризиса в текущем году. Масленников призвал не впадать в панику раньше времени: по его мнению, глобальная рецессия наступит в начале или ближе к середине 2021 года.
Многое зависит от темпов распространения коронавируса и эффективности борьбы с эпидемией. Если с болезнью будет покончено в марте, кризис ударит в середине следующего года. Если борьба с эпидемией затянется, рецессия может наступить в начале 2020 года.
Уберечься от кризиса-2020 будет крайне сложно, прогнозировал известный эксперт Михаил Делягин. Старт глобального экономического цунами он предсказал в ноябре текущего года. К назревающим проблемам Делягин призвал готовиться уже сейчас: перевести сбережения в валюту или золото, завести полезные знакомства.
В современной экономике мировые кризисы происходят с цикличностью в 10-15 лет. В 1998 году рецессия началась с падения азиатских бирж, в 2008-м – с обвала ипотечного рынка в США.
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