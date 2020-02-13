Помочь невозможно: Мишустин разбил мечты россиян о жилье

В конце прошлого года средняя ставка по ипотечным кредитам
опустилась до рекордно низкого уровня – девять процентов годовых. Ожидается, то
после снижения Центробанком ключевой ставки банки продолжать снижать стоимость
займов.
Но улучшить жилищные условия россиян пока не удается, признал глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, выплачивать жилищный кредит с такой ставкой трудно даже для семьи со средними доходами. Премьер напомнил, что задачу улучшения жилищных условий граждан и снижения ставок по ипотеке поставил президент Владимир Путин.
Мишустин назвал приемлемую стоимость ипотечного кредитования. По его словам, ставку необходимо опустить ниже восьми процентов. Работа в этом направлении уже идет: семьи с двумя и более детьми могут взять займ под шесть процентов годовых, передает слова премьера НСН.
Глава правительства предложил два способа уменьшения стоимости ипотечного кредитования. Нужно оптимизировать резервы банков и уточнить правила выдачи займов девелоперам, а также повышать эффективность использования земли под застройку, подчеркнул Мишустин.
Напомним, что в майском указе Владимир Путин поставил задачу к 2024 году снизить ставку по ипотеке до восьми процентов. Ранее в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" прогнозировали, что уровня 8,5 процента удастся достичь к концу текущего года.
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