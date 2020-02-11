Россиянам раздадут много денег: Мишустин озвучил важные нововведения

Уже на этой неделе кабинет министров рассмотрит поправки в
бюджет, касающиеся миллионов россиян. Речь идет об индексации материнского
капитала и социальных пособий. Соответствующие инициативы озвучил президент
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января.
Теперь получить материнский капитал будет проще. Много бумаг не понадобится, процедура перейдет в электронный вид. Кроме того, получить выплаты можно будет уже за рождение первого ребенка. Это серьезная мера социальной поддержки. На эти цели в этом году дополнительно выделяется 400 миллиардов рублей.
Солидные средства пойдут и на выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие категории граждан – всего более 530 тысяч человек – получат единовременную выплату в 75 тысяч рублей.
В свою очередь ветераны из числа тружеников тыла получат 50 тысяч рублей. Выплаты полагаются и россиянам, постоянно проживающим в республиках Прибалтики – Латвии, Литве и Эстонии.
Напомним, что Михаил Мишустин возглавил правительство 16 января. Спустя неделю он представил состав своего кабмина. Социальный блок был заменен практически полностью, между тем ряд министров – обороны, иностранных и внутренних дел, промышленности, финансов – сохранили свои должности.
Главные задачи нового кабинета министров – повышение уровня жизни граждан и выполнение национальных проектов. Прежде всего речь идет о поддержке детей, развитии медицины и образования.
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