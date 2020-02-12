После слов Мишустина принято важное решение по пенсионному возрасту

Группа депутатов предлагала установить запрет на
повышение пенсионного возраста до января 2030 года. Законопроект был отклонен: на Охотном Ряду подчеркнули, что в отечественном законодательстве института моратория
на принятие каких-либо нормативно-правовых актов не предусмотрено.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Министерству финансов подготовить изменения в федеральные законы в части индексации пенсионных выплат. Это должно затронуть бюджет пенсионного фонда и привести его в соответствие с требованиями, озвученными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
Поправки будут внесены в федеральный бюджет 2020-2022. Минфин должен был подготовить свои предложения до 11 февраля.
Напомним, что россияне смогут получить пенсию на пять лет раньше – в 55 лет для женщин и в 60 для мужчин. Для этого они должны держать свои накопления в негосударственном пенсионном фонде. Предполагается, что снижение срока выплат позволит привлечь к негосударственному пенсионному накоплению новых участников.
В 2018 году Владимир Путин подписал указ об увеличении срока выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Изменения будут реализовываться постепенно. Планируется, что реформа завершится через восемь лет – в 2028 году.
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