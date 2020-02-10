Мишустин распорядился изменить выплату пенсий

Минфин до 11 февраля должен представить свои предложения по перекройке бюджета для изменения выплаты пенсий. Такой срок чиновникам поставил глава российского правительства Михаил Мишустин.
Сообщается, что поправки будут внесены в федеральный бюджет на 2020 год, а также в плановый бюджет на 2021 и 2022 годы. Предполагается, что требования по индексации пенсий также будут закреплены в Конституции России, передает "Царьград".
Михаил Мишустин поставил перед правительством задачу по изменению бюджета Пенсионного фонда в связи с соответствующими требованиями Владимира Путина. Ранее премьер-министр России подписал указ об установке коэффициента индексации выплат с 1 февраля в размере 1,03. Напомним, что предыдущая индексация пенсионных выплат прошла в январе. Пособия увеличились на 6,6%.
Нынешние изменения коснулось только неработающих пенсионеров. Выплаты для тех пенсионеров, кто продолжает трудиться, проиндексируют в августе текущего года. Размер повышения пенсий будет зависеть от отчислений, которые работодатель направляет за работника в Пенсионный фонд.
Михаил Мишустин занял должность главы кабмина после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Это произошло по итогу рабочей встречи с Владимиром Путиным. Она состоялась после того, как президент России огласил послание Федеральному Собранию, в рамках которого анонсировал изменения в Конституции.
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