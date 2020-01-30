Мишустин обрадовал россиян: пенсионеры разбогатеют

Правительство утвердило размер индексации пенсий. Повышенные
выплаты пенсионеры получат с 1 февраля, говорится в подписанном указе.
"Установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций,
предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными
законами, в размере 1,03", – говорится на официальном сайте кабинета министров.
Ранее пенсии проиндексировали с начала января. Пособия увеличились на 6,6%. Размер доплат зависит от категории получателя. Так, свои коэффициенты действуют для инвалидов разных групп, участников Великой Отечественной войны и прочих категорий.
В августе ожидается индексация пенсий для работающих пенсионеров. Размер повышения будет индивидуальным: все зависит от отчислений, которые работодатель направляет за работника в Пенсионный фонд.
За несколько прошедших лет размер средней пенсии в России вырос примерно на 15%. В 2016 году он был чуть больше 12 тысяч рублей, в прошлом году составил 14 143 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложениями о корректировке Конституции. В частности, глава государства предложил закрепить в основном законе гарантию индексации пенсионных выплат. Речь идет в том числе о работающих пенсионерах.
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