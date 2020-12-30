Новый год 2021 Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Политолог о сотрудничестве Путина и Лукашенко: Россия не отдаст Западу территорию Белоруссии
"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
30 декабря
Лента новостей
16:40
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять
16:23
"Ты хочешь жить или умереть?": получивший жуткое послание известный актер бросил пить
16:14
Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок
16:14
"Люблю!": Цискаридзе признался в чувствах известному тренеру
15:45
Марина Александрова слегла на нервной почве
15:31
Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году
15:28
"Это больно": преданная Тарзаном Королева поделилась эмоциями
15:21
Малахов с наслаждением отомстил Королевой за предательство: Не можете об меня вытирать ноги
15:08
Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом
15:04
"Сердце разрывается": семья Фрейндлих впервые рассказала о состоянии актрисы
14:59
Тарзан вляпался в уголовное дело за распространение порнографии
14:56
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:56
Постоянно плачущий Александр Петров получил хороший пинок
14:48
Финансисты назвали лучшие способы сэкономить деньги в кризис
14:34
Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью
14:28
Малахов отказался мириться с обиженной Пугачевой: Закрыть эту тему и идти дальше
14:23
Москвичам дают возможность поскорее вернуться к нормальной жизни
14:18
Анна Хилькевич рассказала о приставаниях незнакомца к ее малолетней дочери
14:12
Эксперты ожидают сильный рост цен на жилье в России в 2021 году
14:02
Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем
14:01
Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
13:51
"Жаль, что мама не увидит такого красивого парня": подросший сын Хабенского произвел фурор
13:49
Анфису Чехову слили и взяли на ее место другую ведущую: Возмущена из-за вранья!
13:48
Рюмки и красные лица: Орбакайте сняли в компании выпивающих Певцова и Башарова
13:28
Володин рассказал о планах на Новый год
13:20
"Перелом ребер и сотрясение": сын рассказал о состоянии Алибасова после покушения
13:20
Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
13:17
Позороще: открытие нелепого памятника Яаку Йоле обернулось страшным скандалом
13:04
Арзамасова умаслила переживающую за наследство сына экс-жену Авербуха
12:47
Счастливая Лолита бежит из России на заработки
12:44
Почти полсотни российских школ ушли на карантин
12:21
Украины не существует: звезда "Друзей" сделала неожиданное заявление и схлестнулась с репортером
12:12
Появилась новая информация о состоянии зараженных коронавирусом Пахмутовой и Добронравова
12:11
Японские автомобили Honda уходят из России
11:59
Гороскоп для Рыб на 2021 год
11:54
Анастасия Спиридонова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
11:47
"Ответственное решение!": 45-летний Клявер ждет появления внебрачной дочери
11:46
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко
11:35
Вот-вот родит: откровенные фото глубоко беременной Узерли из "Великолепного века" произвели фурор
11:29
Стали известны подробности встречи Сташевского с сыном после 20 лет разлуки
11:18
Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
11:17
Росстат подсчитал затраты россиян на новогодний стол
10:51
"Меня пришпандорило": известного актера свалила опасная болезнь
10:47
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
10:44
"Жизнь в нем едва теплилась": сын раскрыл шокирующие данные о покойном Гафте
10:44
Диетолог назвала спасающие от похмелья продукты
10:26
В России приняли закон о новой методике расчета МРОТ: что это значит
10:20
Приводит к алкоголизму: нарколог призвал отказаться от детского шампанского
10:01
"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева
09:47
Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
На Украине заявили об окончательном разрыве с "русским миром"
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
"Змея!": Пугачева в ужасе от гадкой выходки Николаева
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
Экономика
Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году

Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Российская экономика понесла большие потери из-за пандемии. С начала этого года отечественная валюта подешевела почти на 20%. Что будет с курсом рубля в наступающем году, рассказали эксперты.
прочитано 3300 раз

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу января-началу февраля следующего года цена на нефть составит 55-60 долларов за баррель. В таком случае отечественная валюта будет стоить 71-73 доллара. Укрепление курса рубля в ближайшее время маловероятно.

ПО ТЕМЕ

Что будет с курсом рубля в 2021 году

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

"Чтобы рубль стоил 55-63, нефть должна стоить 120-150 долларов, но сейчас в мире огромный переизбыток нефти, все это знают, поэтому такой цены, скорее всего, не будет", – рассказал "Дни.ру" председатель Совета директоров Инвестиционной компании Custodian Андрей Плотников.

В этом году реальные доходы россиян упали на 8% – это беспрецедентный случай с 1990-х годов. Материальное положение населения действительно ухудшилось. Особенно тяжело приходится жителям регионов. "Ни одного драйвера роста национальной валюты не вижу", – озвучил неутешительный прогноз Плотников.

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

Плотников порекомендовал россиянам диверсифицировать свой валютный портфель и разделить все накопления на доллары, евро и швейцарские франки: 40% сбережений в евро, 30% – в долларах и 30% – в швейцарских франках. В последние годы европейская валюта показала свою стабильность.

"В Еврозоне сейчас гораздо меньше проблем, чем в Америке или в нашей стране. К тому же евро интереснее и в плане волатильности, растет к рублю намного лучше", – пояснил председатель компании Custodian.

Швейцария стабильная страна в плане экономики и валюты. Швейцарский франк обладает одной из самых минимальных волатильностей. Во многом это связано с тем, какую роль страна играет на мировой арене. В большинстве случаев она сохраняет нейтралитет.

С экспертом не согласился финансовый аналитик TradingView, Inc. Игорь Кучма. По его словам, именно американская валюта сегодня является главной резервной валютой. "Большинство торговых операций проводятся в долларах, доллар можно обменять в любой стране и мало кто откажет его принять", – сказал он.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Однако предсказать, что именно будет с американской валютой в 2021 году, пока сложно. Многие аналитики прогнозируют, что доллар будет падать из-за введения дополнительного пакета мер поддержки. Однако если отношения США и России начнут ухудшаться, то доллар продолжит расти.

Что лучше для России – сильный или слабый рубль, нельзя сказать точно. Если бы в стране была здоровая экономика, то можно было бы извлечь пользу из слабого рубля – иностранные граждане могли бы закупать валюту. "Но экономика находится в состоянии стагнирования и выбирать не приходится", – подчеркнул Плотников.

Сегодня важно не то, какой курс рубля, а насколько он волатилен по отошению к другим валютам. Для экономики любой страны плохо, когда ее национальная валюта каждый день ходит вверх-вниз на 1,5-2%. Поэтому говорить об укреплении курса рубля в 2021 году не стоит.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 30 декабря 2020, 15:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко
Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть
Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить

Шоу-бизнес

Девочка созрела: красавицу-дочь умершего Осина засняли с парнем
Латвийский певец Интарс Бусулис поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
"Жаль, что мама не увидит такого красивого парня": подросший сын Хабенского произвел фурор
Анфису Чехову слили и взяли на ее место другую ведущую: Возмущена из-за вранья!

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Сериалы

Украины не существует: звезда "Друзей" сделала неожиданное заявление и схлестнулась с репортером

Актриса удивила зрителей
Шоу-бизнес

Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом

У Давида появилась партнерша

Шоу-бизнес

"Сердце разрывается": семья Фрейндлих впервые рассказала о состоянии актрисы

Внучка верит, что все будет хорошо
Шоу-бизнес

Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью

Певица собралась в Африку

Гороскоп

Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года
Василиса Володина дала советы по поводу наряда на Новый год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+