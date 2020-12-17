Путина задел резкий рост цен на продукты: Это что такое?

Репортер отметил, что некоторые продукты начали дорожать еще в августе, однако открыто об заговорили только в декабре. Журналист поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у правительства план решения проблемы.
"Ситуация сложная", – сказал президент. По его словам, пандемия стала испытанием для страны. За чертой бедности сегодня живут 13,5% граждан. Власти работают над тем, чтобы их число сокращалось.
В некоторых регионах цены на продукты растут из-за разницы в курсе. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, нельзя обойтись без острой реакции.
"Это меня задело" – сказал президент.
В этом году в стране был рекордный урожай зерна, а стоимость хлеба и макарон растет. "Это что такое, это с какой стати?", – возмутился Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Президент обратил внимание, что на мировых рынках цены на масло и сахар выросли, и производители из России пытаются подтягивать стоимость продуктов к общемировой. Такую ситуацию Путин назвал недопустимой.
Владимир Путин назвал необходимостью скорректировать таможенные пошлины. Известно, что уже подписаны соглашения с сетями и производителями. Снижения цен на продукты россиянам стоит ожидать в ближайшее время.
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