"Прошу не сердиться": Путин заявил о росте реальной зарплаты в России

"Прошу на меня не сердиться. То, что я говорю, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни", – сказал Владимир Путин.
По словам президента, к концу этого года реальная заработная плата вырастет на 1,5%. При этом реальные доходы россиян упадут.
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