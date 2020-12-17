Шнуров приехал на большую пресс-конференцию Путина: Не знает, как себя вести

В беседе с журналистами Сергей Шнуров назвал свое присутствие на мероприятии логичным. Музыкант напомнил, что с недавних пор возглавляет международный информационно-развлекательный канал RTVI.
Артист признался, что на подобном мероприятии оказался впервые и пока не знает, как себя надо вести и когда надо аплодировать. Шнуров добавил, что планирует ориентироваться на своих коллег.
Отметим, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против участия музыканта в пресс-конференции президента. Он заявил, что такие люди, как Шнуров, разлагают общество.
Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов. Президент будет отвечать на вопросы журналистов в удаленном режиме – из своей резиденции "Ново-Огарево".
На мероприятие аккредитовано 774 репортера. Более 200 из них будут находиться в Центре международной торговли в Москве. Другие представители СМИ смогут задать вопросы лидеру, не покидая свой регион.
Пресс-конференция Путина также будет содержать элементы "прямой линии", которая была отменена в этом году из-за пандемии. Граждане могли отправить свои вопросы президенту через мобильное приложение.
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