Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор

Каждый декабрь часть граждан получает две пенсии: за текущий и следующий месяцы. Это касается тех пенсионеров, которым обычно доставляются выплаты с 1 по 3 число. Эти дни в январе будут праздничными, а значит, не рабочими для "Почты России".
Елена Бибикова отметила, что сумма придет полностью, за весь январь. Стало быть, в следующий раз эта часть пенсионеров получит пособие в феврале. Напомним, филиалы "Почты России" заработают в обычном режиме уже в понедельник, 4 января.
Ранее сенатор сообщала, то в следующем году будет проиндексирована пенсия неработающих пенсионеров на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021-го выплаты увеличатся для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий на 3,8%, утверждала Бибикова.
Напомним, недавно в Государственной думе был принят законопроект о заморозке накопительной части пенсии на следующие три года. Документ подготовили в Министерстве финансов. Таким образом был исполнен подписанный президентом Владимиром Путиным федеральный закон.
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