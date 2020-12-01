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Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор

Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторые пенсионеры получат две выплаты в декабре 2020 года. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова объяснила, почему так произойдет.
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Каждый декабрь часть граждан получает две пенсии: за текущий и следующий месяцы. Это касается тех пенсионеров, которым обычно доставляются выплаты с 1 по 3 число. Эти дни в январе будут праздничными, а значит, не рабочими для "Почты России".

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Елена Бибикова отметила, что сумма придет полностью, за весь январь. Стало быть, в следующий раз эта часть пенсионеров получит пособие в феврале. Напомним, филиалы "Почты России" заработают в обычном режиме уже в понедельник, 4 января.

Ранее сенатор сообщала, то в следующем году будет проиндексирована пенсия неработающих пенсионеров на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021-го выплаты увеличатся для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий на 3,8%, утверждала Бибикова.

Напомним, недавно в Государственной думе был принят законопроект о заморозке накопительной части пенсии на следующие три года. Документ подготовили в Министерстве финансов. Таким образом был исполнен подписанный президентом Владимиром Путиным федеральный закон.

Автор: 1 декабря 2020, 09:34 Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник

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