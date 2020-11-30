В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров

Известие о массовой проверке доходов российских пенсионеров вызвало бурные споры. Разгоревшийся скандал прокомментировала член Общественной палаты Наталья Починок.

Новость распространилась в СМИ на прошлой неделе. Преподаватель РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что в 2021 году пенсионеров проверят на предмет дополнительных доходов. Также планируется выяснить, кто из россиян получает выплаты и при этом живет в другом государстве.

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По словам доцента, эти меры должны укрепить законность получения пенсий в России. В будущем это может положительно отразиться на общем состоянии пенсионной системы, сообщает агентство "Прайм". Заявление преподавательницы спровоцировало скандал в Сети.

"Муж на карту родителям ежемесячно перечисляет деньги, чтобы родители копейки не считали. А не сочтут ли, что это дополнительный доход и пенсия им вообще не нужна? Или налогом обложат доход, с которого налог уже уплачен?", – возмутилась одна из пользовательниц "Яндекса".

Шумиху прокомментировала член Общественной палаты Наталья Починок. "Никаких планов по проверкам доходов нет", – сказала она. Пенсии никак не связаны с дополнительными доходами. Ежемесячные выплаты назначаются в зависимости от стажа работы.

"Исключение составляют те доходы, что имеют отношение к пенсиям по старости", – уточнила Починок.



Ее слова подтвердила председатель Общественного совета Министерства труда Елена Тополева-Солдунова. По ее мнению, разговоры о массовых проверках пенсионеров свидетельствуют о непонимании россиянами функционирования действующей пенсионной системы.