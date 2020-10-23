В России продлили заморозку накопительной части пенсии

В законопроекте поясняется, что государство с помощью заморозки накопительной части пенсии сможет сэкономить почти 670 миллиардов рублей. Если бы средства оставались в страховой, то в Пенсионном фонде (ПФР) образовалась бы финансовая дыра, от которой пришлось бы избавляться с помощью федерального бюджета.
Согласно действующей пенсионной системе, работодатель за каждого сотрудника отдает в ПФР 22% от суммы его зарплаты: 6% перечисляется в накопительную часть пенсии, а 16% – в страховую (средства из которой тратятся на выплаты нынешним пенсионерам). Приняв законопроект, депутаты согласились, что в течение следующих трех лет вся выделенная нанимателями сумма будет идти в общий котел.
Важно отметить, что накопленные гражданами средства на счете будут пополняться негосударственными пенсионными фондами, которые получают доход, инвестировав эти деньги.
Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что отмена накопительной части пенсии коснется 76 миллионов жителей страны. На данный момент на этом счете числится около 4,7 триллиона рублей.
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