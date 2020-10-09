Банкротство и девальвация: Лукашенко оказался перед сложным выбором

Риски финансовой дестабилизации Белоруссии резко возросли. Властям республики придется выбирать между двух зол – девальвация национальной валюты или банкротства предприятий, считает экономический эксперт Дмитрий Крук.



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Белоруссия столкнулась с резки ростом долгов государственных предприятий. Многие из них убыточно, и для того, чтобы остаться на плаву, приходится брать на себя новые долговые обязательства. Если предприятия окажутся не в состоянии обслуживать свои долги, это может привести к краху нескольких белорусских банков.



Власти надеются на выздоровление мировой экономики. Но если спрос на продукцию белорусских предприятий останется слабым, то перед Александром Лукашенко встанет непростой выбор, предупредил Крук.

У властей будет два варианты действий. Первый – влить в предприятия еще больше денежной массы. Это приведет к дальнейшей девальвации белорусского рубля. Но банкротства предприятий будут отложены.

Но в таком случае количество невозвратных долгов у банков возрастет. Мне сложно сказать, что из этого, если сложится такая ситуация, сочтут меньшим злом. Тут выбор не столько экономический, сколько политический", – приводит мнение эксперта портал Myfin.by.

По мнению экономиста, при неблагоприятном развитии ситуации белорусский ВВП в этом году может упасть на 10%. Многое зависит от того, насколько сильной будет вторая волна коронавируса и как поведет себя российский рубль, резюмировал Крук.

В сентябре из валют СНГ укреплялся только белорусский рубль — Nicolas Carithers (@imuculNic) October 7, 2020

Напомним, что перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия выдаст Белоруссии новый кредит -1,5 миллиарда долларов. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что этих средств не хватит для стабилизации экономики республики.

Для этого нужно в несколько раз больше – как минимум 4,5 миллиарда долларов, считает эксперт. Новый кредит Суздальцев назвал политическим шагом. Однако на большее Белоруссия может не рассчитывать: Россия сама переживает финансовый кризис, констатировал политолог.