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Банкротство и девальвация: Лукашенко оказался перед сложным выбором

Банкротство и девальвация: Лукашенко оказался перед сложным выбором

Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Риски финансовой дестабилизации Белоруссии резко возросли. Властям республики придется выбирать между двух зол – девальвация национальной валюты или банкротства предприятий, считает экономический эксперт Дмитрий Крук.

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Белоруссия столкнулась с резки ростом долгов государственных предприятий. Многие из них убыточно, и для того, чтобы остаться на плаву, приходится брать на себя новые долговые обязательства. Если предприятия окажутся не в состоянии обслуживать свои долги, это может привести к краху нескольких белорусских банков.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Власти надеются на выздоровление мировой экономики. Но если спрос на продукцию белорусских предприятий останется слабым, то перед Александром Лукашенко встанет непростой выбор, предупредил Крук.

У властей будет два варианты действий. Первый – влить в предприятия еще больше денежной массы. Это приведет к дальнейшей девальвации белорусского рубля. Но банкротства предприятий будут отложены.

Но в таком случае количество невозвратных долгов у банков возрастет. Мне сложно сказать, что из этого, если сложится такая ситуация, сочтут меньшим злом. Тут выбор не столько экономический, сколько политический", – приводит мнение эксперта портал Myfin.by.

По мнению экономиста, при неблагоприятном развитии ситуации белорусский ВВП в этом году может упасть на 10%. Многое зависит от того, насколько сильной будет вторая волна коронавируса и как поведет себя российский рубль, резюмировал Крук.

Напомним, что перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября стало известно, что Россия выдаст Белоруссии новый кредит -1,5 миллиарда долларов. Политолог Андрей Суздальцев полагает, что этих средств не хватит для стабилизации экономики республики.

Для этого нужно в несколько раз больше – как минимум 4,5 миллиарда долларов, считает эксперт. Новый кредит Суздальцев назвал политическим шагом. Однако на большее Белоруссия может не рассчитывать: Россия сама переживает финансовый кризис, констатировал политолог.

9 октября 2020, 15:45 Источник: Myfin.by ✓ Надежный источник
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь Крутолевич
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НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!!!! И грош цена псевдо экспертам...
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