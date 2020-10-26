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Как сохранить сбережения в 2020 году? Ответил Кудрин

Как сохранить сбережения в 2020 году? Ответил Кудрин

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Курс рубля сегодня крайне нестабилен. Как сохранить сбережения в такой сложный период, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Бывший министр финансов назвал прогнозирование курса рубля неблагодарным делом. Алексей Кудрин допустил, что отечественная валюта останется на том же уровне до начала следующего года.

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Глава Счетной палаты порекомендовал россиянам хранить небольшие сбережения в рублях. Если же человек не планирует тратить средства в ближайший год, то лучше будет их диверсифицировать: часть оставить в рублях, другую часть – в валюте.

Напомним, в пятницу на Московской бирже было зафиксировано падение иностранных валют. Доллар впервые с 22 сентября снизился до 76,11 рубля, евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля.

Руководитель Сбербанка Герман Греф предрек укрепление российской валюты до конца этого года. Это может произойти в случае, если ситуация с пандемией улучшится, а геополитические факторы станут устойчивыми.

Эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабкин заявил, что в ближайшее время хранить сбережения лучшего всего в швейцарских франках. По его словам, эта валюта смогла остаться стабильной на фоне распространения коронавируса.

Напомним, с начала пандемии по всему миру заразились более 43 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стал один миллион пациентов. Лидером по количеству больных являются Соединенные Штаты.

Автор: 26 октября 2020, 10:10 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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