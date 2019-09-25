Дума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду, 25 сентября, выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Глава ведомства рассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства и ходе осенних полевых работ.



Уборочная кампания проходит штатно, аграрии уже собрали более 100 миллионов тонн зерна, рассказал Патрушев. Он отметил высокое качество пшеницы, подчеркнув, что собранные объемы не только обеспечат внутренние потребности страны, но и позволят направить часть урожая на экспорт.



Хорошая показатели и по масличным культурам, овощам и картофелю. Темпы их сбора выше, чем в прошлом году, отметил Патрушев. Что касается озимых, то из запланированных 17,5 миллионов гектаров засеяно уже более 11, рассказал министр, добавив, что ведомство тщательно контролирует обеспеченность семенами аграриев.

Нет проблем и с горюче-смазочными материалами, все бюджетные средства в полном объеме доведены до регионов, подчеркнул глава Минсельхоза. По его словам, в последние годы отрасль заняла ведущие позиции в отечественной экономике.

Патрушев привел в пример ситуацию в животноводстве. В текущем году производство мяса скоты и птицы должно превысить 15 миллионов тонн, а молока – 31 миллион тонн, уточнил руководитель ведомства. Вместе с тем министр указал на необходимость усилить ветеринарный надзор и поблагодарил парламентариев за принятый в первом чтении законопроект о его централизации.

После Дмитрия Патрушева слово взял аудитор счетной палаты Алексей Кульбарис. Он обратил внимание на проблему роста цен на товары, входящие в продуктовую корзину. Также он указал на недостаточные темпы распределения грантовых средств Минсельхозом. Это может привести к срыву производства семян, пояснил Кульбарис.

В ходе правительственного часа депутаты задали министру интересующие их вопросы. Так, член фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов поднял тему модернизации образовательного процесса в вузах Минсельхоза.

Патрушев признал, что положение в этой сфере оставляет желать лучшего, вместе с тем, добавил министр, последний год на сельскохозяйственное образование выделялись большие деньги, которые, помимо прочего, шли на погашение долгов вузов. В эпоху цифровизации селу нужны специалисты, способные работать в рамках новых проектов Минсельхоза, отметил чиновник. Один из них - "Цифровое сельское хозяйство", которое министерство запускает вместе с другими ведомствами.

В свою очередь, член КПРФ Олег Лебедев попросил рассказать, какие меры предпринимает Минсельхоз для оказания помощи предприятием, пострадавшим от природной стихии в этом году. Патрушев отметил, что катаклизмы повредили более миллиона гектаров пашни. В некоторых регионах средства на поддержку сельхозпроизводителей доведены почти в 100% объеме, подчеркнул министр.

Подняли депутаты и проблему крупных торговых сетей, которые теснят производителей в регионах. Так, Алексей Диденко из ЛДПР поинтересовался, что делает Минсельхоз для ограничения импорта продовольствия и поддержки отечественных фермеров.

По словам Патрушева, Россия сократили импорт сыра и свинины. Для привлечения внимания к отечественным производителям Минсельхоз проводит фестивали, продвигает региональные бренды. Одно из таких мероприятий вскоре пройдет в Москве на Красной площади, подчеркнул глава ведомства.

Напомним, на прошлом правительственном часе выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он рассказал о реализации нацпроекта "Наука" и совершенствовании законодательного обеспечения научной деятельности.