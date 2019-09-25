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Экономика

Дума и правительство настраивают сельское хозяйство на рост

Дмитрий Патрушев. Фото: duma.gov.ru
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду, 25 сентября, выступил в рамках правительственного часа в Госдуме. Глава ведомства рассказал парламентариям о реализации программы развития сельского хозяйства и ходе осенних полевых работ. 

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Уборочная кампания проходит штатно, аграрии уже собрали более 100 миллионов тонн зерна, рассказал Патрушев. Он отметил высокое качество пшеницы, подчеркнув, что собранные объемы не только обеспечат внутренние потребности страны, но и позволят направить часть урожая на экспорт.

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Хорошая показатели и по масличным культурам, овощам и картофелю. Темпы их сбора выше, чем в прошлом году, отметил Патрушев. Что касается озимых, то из запланированных 17,5 миллионов гектаров засеяно уже более 11, рассказал министр, добавив, что ведомство тщательно контролирует обеспеченность семенами аграриев.

Нет проблем и с горюче-смазочными материалами, все бюджетные средства в полном объеме доведены до регионов, подчеркнул глава Минсельхоза. По его словам, в последние годы отрасль заняла ведущие позиции в отечественной экономике.

Патрушев привел в пример ситуацию в животноводстве. В текущем году производство мяса скоты и птицы должно превысить 15 миллионов тонн, а молока – 31 миллион тонн, уточнил руководитель ведомства. Вместе с тем министр указал на необходимость усилить ветеринарный надзор и поблагодарил парламентариев за принятый в первом чтении законопроект о его централизации.

Дмитрий Патрушев. Фото: duma.gov.ru

После Дмитрия Патрушева слово взял аудитор счетной палаты Алексей Кульбарис. Он обратил внимание на проблему роста цен на товары, входящие в продуктовую корзину. Также он указал на недостаточные темпы распределения грантовых средств Минсельхозом. Это может привести к срыву производства семян, пояснил Кульбарис.

В ходе правительственного часа депутаты задали министру интересующие их вопросы. Так, член фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов поднял тему модернизации образовательного процесса в вузах Минсельхоза.

Фото: duma.gov.ru

Патрушев признал, что положение в этой сфере оставляет желать лучшего, вместе с тем, добавил министр, последний год на сельскохозяйственное образование выделялись большие деньги, которые, помимо прочего, шли на погашение долгов вузов. В эпоху цифровизации селу нужны специалисты, способные работать в рамках новых проектов Минсельхоза, отметил чиновник. Один из них - "Цифровое сельское хозяйство", которое министерство запускает вместе с другими ведомствами.

В свою очередь, член КПРФ Олег Лебедев попросил рассказать, какие меры предпринимает Минсельхоз для оказания помощи предприятием, пострадавшим от природной стихии в этом году. Патрушев отметил, что катаклизмы повредили более миллиона гектаров пашни. В некоторых регионах средства на поддержку сельхозпроизводителей доведены почти в 100% объеме, подчеркнул министр.

Подняли депутаты и проблему крупных торговых сетей, которые теснят производителей в регионах. Так, Алексей Диденко из ЛДПР поинтересовался, что делает Минсельхоз для ограничения импорта продовольствия и поддержки отечественных фермеров.

По словам Патрушева, Россия сократили импорт сыра и свинины. Для привлечения внимания к отечественным производителям Минсельхоз проводит фестивали, продвигает региональные бренды. Одно из таких мероприятий вскоре пройдет в Москве на Красной площади, подчеркнул глава ведомства.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, на прошлом правительственном часе выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он рассказал о реализации нацпроекта "Наука" и совершенствовании законодательного обеспечения научной деятельности.

Автор: 25 сентября 2019, 14:49

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