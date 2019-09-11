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Политика

Дума держит на контроле развитие науки и высшего образования

Фото: duma.gov.ru
На правительственном часе в Госдуме выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Глава ведомства представил доклад о реализации нацпроекта "Наука" и совершенствовании законодательного обеспечения научной деятельности, а также ответил на интересующие депутатов вопросы. 

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Работу ученого и исследователя в России необходимо сделать комфортной и привлекательной, именно на это нацелен национальный проект "Наука", отметил министр. Нацпроект, бюджет которого составляет 635 миллиардов рублей до 2024 года, предполагает вхождение России в пятерку мировых научных лидеров, напомнил чиновник. По его словам, с этой целью в ближайшие годы необходимо привлечь в отрасль дополнительно 35 тысяч человек.

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Котюков указал на тесную взаимосвязь науки и экономики. "Валовые затраты на исследования и разработки ежегодно должны расти темпами, превышающими темпы роста экономики", – сказал глава Минобрнауки.

По его словам, государство использует для поддержки и развития науки все возможные способы, включая специальные фонды, технопарки и ресурсы госкорпораций. Котюков напомнил, что нацпроект "Наука" также предусматривает использование научно-образовательных центров. По этому вопросу министерство активно сотрудничает с регионами, отметил чиновник.

"К 2024 году в стране должны быть созданы не менее 15 таких центров", – подчеркнул он.

В них ведущие ученые должны воспитывать новые поколения исследователей. Сегодня уже отобраны четыре центра в области математики, завершается отбор в сфере геномных исследований, рассказал руководитель ведомства. Также предусмотрены 14 центров компетенций национальной технологической инициативы.

Развитие науки невозможно без создания необходимой инфраструктуры, указал Котюков. Нацпроект предусматривает выделение на эти цели 87 миллиардов рублей до 2024 года. В этом году 4,4 миллиарда уже получили 111 научных центров, рассказал министр.

Михаил Котюков. Фото: duma.gov.ru

Он отметил важность развития отечественного приборостроения, а также установок "Магасайнс". Нацпроект предусматривает их создание в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и на острове Русский во Владивостоке. В ближайшие годы на это выделят 80 миллиардов рублей.

"Благодаря поддержке Госдумы мы на сегодняшний день приступили к созданию уникального гелиогеофизического комплекса в Иркутской области и Республике Бурятии. Таких комплексов в мире практически не существует", – отметил Котюков.

Кроме того, он указал на необходимость усовершенствовать систему аспирантуры и увеличить премии молодым ученым в два раза. В ближайшее время эта мера будет реализована, сказал министр.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил главу ведомства за активную работу с депутатами. Председатель нижней палаты дал высокую оценку сотрудничеству Думы и Минобрнауки. "Эта открытость и заинтересованность в том, чтобы разобраться в проблемах, подкупает и для нас много значит с позиции того, что мы можем участвовать в обсуждении многих вопросов, которые перед нами ставят граждане", – сказал законодатель.

После выступления главы ведомства слово взял аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Для ускорения технологического развития страны нужно больше финансовых вложений, отметил он. По словам аудитора, остро стоит вопрос повышения активности предпринимателей. 

В конце правительственного часа парламентарии задали министру науки и образования интересующие их вопросы. Так, член фракции КПРФ Олег Смолин обратил внимание чиновника на проблему утечки научных кадров за границу. Законодатель поинтересовался, что делается для решения проблемы.

Михаил Котюков. Фото: duma.gov.ru 

Котюков отметил, что последнее время ситуация улучшается: в Россию приезжают больше научных работников, чем уезжают. "На сегодняшний день принят комплекс решений: ставится задача выявлять талантливых ребят в школе, знакомить их с работой научных коллективов, проводить раннюю профориентацию, развивать сеть специализированных научных центров", - сказал глава Минобрнауки. Он поблагодарил депутатов за развитие инструментов целевого обучения.

В свою очередь, Вячеслав Володин указал министру на разницу в доходах между преподавателями и руководящим составом вузов. По его словам, зарплата ректоров в некоторых высших учебных заведениях в десятки раз выше рядового состава. Котюков пообещал провести проверку.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Взяли слово и члены фракции ЛДПР. Так, Михаил Дегтярев задал вопрос о влиянии санкций на привлекательность России для иностранных исследователей. Министр признал, что некоторые трудности существуют, но в целом международно-технические контакты нашей страны продолжают расширяться. Например, в прошлом году были достигнуты договоренности с Францией и Германией о совместных исследованиях и подготовке специалистов.

Активно участвовали в дискуссии и единороссы. Так, Максим Кудрявцев поинтересовался, реально ли войти в пятерку ведущих стран мира по развитию науки, если сейчас Россия по уровню финансирования находится на 10-м месте, а по публикациям статей в международных изданиях – на 11-м. В нацпроекте "Наука" все необходимые меры для решения этой задачи предусмотрены, ответил глава Минобрнауки.

В свою очередь, Федот Тумусов из "Справедливой России" поднял тему развития науки в регионах. Министерство многое для этого делает, подчеркнул Котюков. По его словам, поддерживаются ведущие научные центры и университеты на местах, проводятся выездные совещания в регионах с участием глав субъектов.

Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.

Автор: 11 сентября 2019, 15:07

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