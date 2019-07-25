Эксперты высоко оценили новые подходы в работе Госдумы

Выступая перед депутатами на последнем заседании весенней сессии, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над законопроектами зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. В следующую сессию председатель нижней палаты призвал сделать акцент на законах прямого действия, а также указал на общее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду.



Обсуждение одного вопроса сразу несколькими комитетами позволяет увеличить глубину проработки законопроекта, сказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" политолог Дмитрий Фетисов. "Углубленная работа над документами дает возможность рассмотреть все нюансы. Например, рассмотрением закона о паллиативной помощи занимался не только комитет по здравоохранению, но и комитет по экономической политике, ведь стоял вопрос финансирования указанных в документе мер", – пояснил эксперт.

Говоря об акценте на законы прямого действия, Фетисов напомнил, что стремление сделать их приоритетом появилось у спикера Госдумы далеко не сейчас. "Володин ранее уже поднимал этот вопрос, указывал на то, что часто приходится ссылаться на подзаконные акты", – отметил эксперт.

Законы прямого действия были бы гораздо эффективнее, поскольку такой документ регулирует отдельный вопрос и направлен на решение конкретных задач, пояснил аналитик. "Это позволило бы чиновникам ориентироваться на непосредственно закон прямого действия, без каких-либо отсылок", – подчеркнул Фетисов.

По его мнению, это повысит качество исполнения нормативно-правовых актов. "Сейчас мы сталкиваемся с тем, что законы принимаются эффективные, но страдает их исполнение, в том числе за счет бюрократических проволочек", – отметил Фетисов.





Еще одна тенденция в работе нижней палаты, о которой упоминал Вячеслав Володин, – рост политической культуры. С оценкой спикера в экспертном сообществе солидарны. "Видно, что при работе над законопроектами выслушиваются все стороны, все фракции, все получают слово. Принимаются поправки от всех фракций. Итоговый документ становится неким законодательным компромиссом", – отметил Фетисов. Депутатам комфортнее работать в такой обстановке, и это дает положительный результат, подчеркнул эксперт.

"Идет поиск компромиссов, есть острая дискуссия, но без перехода на личности. Удается добиться результатов без скатывания в политические и личностные разборки. Это действительно свидетельствует о повышении уровня политической культуры в стенах Госдумы", – сказал политолог.

По мнению председателя совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, Володин сформулировал концепцию "нового качества" работы депутатского корпуса, выдвинув три принципа эффективного законотворчества. Первый состоит в том, что главный критерий оценки работы Думы – качество разработки законопроектов, а не их количество.

Второй принцип заключается в разработке и принятии не отдельных нормативно-правовых актов, а пакетов законов, обеспечивающих комплексное решение проблем людей.

"Если есть проблема, то по ней должны работать всесторонне и системно все комитеты, затем принимать пакет законов, который решает разные аспекты проблемы, позволяет ее охватить максимально полно и решить целостно и всеобъемлюще", – цитирует эксперта издание "Политаналитика".

Третий принцип заключается в принятии как можно большего количества законов прямого действия. "Это делает закон более системным, понятным, эффективным, он быстрее начинает работать", – уверен Бадовский.

В целом экспертное сообщество положительно оценило итоги прошедшей сессии. Так, Дмитрий Фетисов отметил, что большая часть законопроектов носила социальный характер и была направлена на улучшение жизни людей на местах. "Это совпадает с теми задачи, которые поставил президент Владимир Путина в послании Федеральному собранию", – подчеркнул Фетисов.

Особо отметил эксперт диалог между Думой и правительством. Нижняя палата и кабмин – это равноценные института, работающие сообща и с уважением относящиеся друг к другу, подчеркнул аналитик.

В свою очередь политолог Константин Симонов отметил предложения Вячеслава Володина по настройке баланса власти и внесению изменений в Конституцию. "Слишком долго парламенту не доставало смелости, теперь это меняется", – подчеркнул эксперт в беседе с "Дни.ру".

Он напомнил о правительственном часе с участием министра экономического развития Максима Орешкина. Чиновник оказался не готов отвечать на вопросы депутатов и его выступление перенесли.

"Парламент пытается объяснить правительству, что походы в Думу – это не просто какая-то формальность, Дума указывает исполнительной власти на то, что на таком уровне нельзя поддерживать политический диалог", – пояснил эксперт.

Также Симонов обратил внимание на насыщенную внешнеполитическую повестку в весеннюю сессию. Особо он отметил возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Восстановление в правах нашей делегации политолог назвал серьезным успехом Госдумы.

Напомним, в четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии нижней палаты. За последние полгода депутаты приняли 325 законов, многие из них имеют социальную направленность. Из отпуска парламентарии выйдут в конце августа, а 10 сентября начнется осенняя сессия.