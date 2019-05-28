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Экономика

Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты

Фото: www.globallookpress.com
Госдума в ходе пленарного заседания во вторник, 28 мая, приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Нормативно-правовой акт направлен на реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. 
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Глава государства поставил задачу, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили на погашение жилищного кредита дополнительно 450 тысяч рублей, напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, необходимо принять законопроект в максимально короткие сроки. "Поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года", – отметил Володин. Компенсацию смогут получить многодетные семьи, в которых в этом году родился ребенок, отметил он.

"Мы планируем принять законопроект до конца мая", - сообщил спикер Госдумы.

Нормативно-правовой акт о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов инициировали представители всех думских фракций и члены Совфеда. В числе авторов – председатели верхней и нижней палата парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Выплаты на погашение жилищных займов в этом году могут получить около 30 тысяч семей.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что это не первая инициатива законодателей, направленная на помощь взявшим ипотеку людям. Так, Володин и Матвиенко предложили ввести так называемые ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Таким заемщикам будет предоставляться беспроцентная отсрочка платежей.

В третьем, окончательном чтении нижняя палата парламента приняла этот закон 18 апреля. Президент Владимир Путин подписал его 1 мая.

Автор: Иван Поляков28 мая 2019, 15:08

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/R11TX5 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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