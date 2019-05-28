Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты
Глава государства поставил задачу, чтобы семьи, где родился
третий или последующие дети, получили на погашение жилищного кредита
дополнительно 450 тысяч рублей, напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, необходимо принять законопроект в максимально короткие сроки. "Поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года", – отметил Володин. Компенсацию смогут получить многодетные семьи, в которых в этом году родился ребенок, отметил он.
"Мы планируем принять законопроект до конца мая", - сообщил спикер Госдумы.
Нормативно-правовой акт о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов инициировали представители всех думских фракций и члены Совфеда. В числе авторов – председатели верхней и нижней палата парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
Выплаты на погашение жилищных займов в этом году могут получить около 30 тысяч семей.
Стоит отметить, что это не первая инициатива законодателей, направленная на помощь взявшим ипотеку людям. Так, Володин и Матвиенко предложили ввести так называемые ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Таким заемщикам будет предоставляться беспроцентная отсрочка платежей.
В третьем, окончательном чтении нижняя палата парламента приняла этот закон 18 апреля. Президент Владимир Путин подписал его 1 мая.
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