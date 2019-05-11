В Госдуме обсудят снижение ипотечных ставок до 8%
Законодатель напомнил о поручении президента России Владимира Путина в его послании Федеральному собранию – добиться снижения ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Парламентские слушания на соответствующую тему думский комитет по финансовому рынку проведет на следующей неделе, сообщил Володин.
На мероприятие приглашены представители Центробанка, кредитных организаций, эксперты. По словам спикера, необходимо, чтобы возможность купить собственное жилье появилась у еще большего числа россиян.
"Затягивать с реализацией этой меры нельзя. Люди ждут этого решения", – приводит слова Володина официальный сайт нижней палаты.
Помимо прочего, отметил спикер, необходима адресная социальная поддержка и субсидирование отдельных групп граждан. Спикер Госдумы напомнил о принятии законопроекта об ипотечных каникулах. Люди, попавшие в непростую жизненную ситуацию, смогут отсрочить выплаты по ипотечному кредиту.
Кроме того, к рассмотрению готовится нормативно-правовой акт, благодаря которому семьи, где родился третий или последующий ребенок, получат 450 тысяч рублей для погашения ипотеки.
Средства смогут получить и семьи, в которых в этом году уже родились дети. Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время в приоритетном порядке.
"Какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний", – резюмировал спикер Госдумы.
Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал принятый нижней палатой закон об ипотечных каникулах. Гражданину по его просьбе может предоставиться до полугода отсрочки при выплате ипотечного кредита. Это возможно в случае потери кормильца или временной нетрудоспособности заемщика.
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