Госдума поможет многодетным семьям с ипотечными кредитами

Совет Госдумы рассмотрит законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям на заседании 22 мая. А уже на следующей неделе, 28 мая, инициативе предстоит пройти первое чтение.

Задачу обеспечить семьи, в которых родился третий или последующие дети, дополнительными 450 тысячами рублей на погашение ипотечного кредита поставил президент России Владимир Путин, напомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Соответствующий законопроект будет обсуждаться 22 мая на Совете Госдумы.

"Уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая – во втором и 30 мая – принять закон", – подчеркнул Володин. Он напомнил, что важно максимально оперативно рассмотреть и принять законодательную инициативу, ведь принятый закон будет иметь обратную силу и начнет действовать уже с 1 января 2019 года.

"Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году", – рассказал Вячеслав Володин.

Отметим, это не первая инициатива отечественных законотворцев, направленная на помощь взявшим ипотеку людям. Так, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко предложили ввести так называемые ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Таким людям будет предоставляться беспроцентная отсрочка платежей.

В третьем, окончательном чтении нижняя палата парламента приняла этот закон 18 апреля. Президент России Владимир Путин подписал его 1 мая.