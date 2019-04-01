Володин обсудил с Кудриным взаимодействие Думы и Счетной палаты
"Нам важно, чтобы работа строилась не только на системной основе, но и была эффективна", – подчеркнул Володин. Спикер обратил внимание главы Счетной палаты на важность совместной работы и предложил, чтобы во время выступления аудиторов в Госдуме уделялось внимание конкретным предложениям.
Напомним, что в марте депутаты приняли в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам Вячеслава Володина, он позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.
Документ внес на рассмотрение парламентариев спикер совместно со своим первым заместителем Александром Жуковым и замглавы комитета по финансовому рынку Антоном Геттой. Поправки в закон о Счетной палате дополняют перечень объектов государственного аудита хозяйственными товариществами и обществами с участием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых организаций.
"Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность
экономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением,
направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих
организаций", – сказал во время обсуждения поправок Антон Гетта. Он также отметил, что госкомпании действуют на рынке в
соответствии с законом "О закупках", который слишком непрозрачен для
внешнего контроля.
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