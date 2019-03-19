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Экономика

Госдума расширяет полномочия Счетной палаты

Фото: commons.wikimedia.org/Wonder37 (CC BY-SA 3.0)
Нижняя палата в ходе пленарного заседания 19 марта приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки позволят создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств. 
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Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение парламентариев Вячеславом Володиным совместно с первым зампредом нижней палаты Александром Жуковым и заместителем главы думского комитета по финансовому рынку Антоном Геттой. Поправки в закон о Счетной палате дополняют перечень объектов государственного аудита хозяйственными товариществами и обществами с участием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых организаций.

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Законопроект позволяет Счетной палате проводить внешний аудит в отношении юрлиц относительно использования ими средств из федерального бюджета. Как отметил Володин, с принятием нормативно-правового акта СП получит возможность проводить аудит дочерних предприятий госкорпораций и госкомпаний. "Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях", – уверен председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Такой контроль назрел давно, отметил ранее Антон Гетта. "Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность экономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением, направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – сказал парламентарий.

Законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за "дочками" госкомпаний, депутаты внесли 7 марта. Ранее Вячеслав Володин отметил, что в существующей редакции закона о Счетной палате есть ограничения, усложняющие контроль за использованием средств дочерними компаниями госкорпораций.

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 12:34

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