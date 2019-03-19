Госдума расширяет полномочия Счетной палаты

Нижняя палата в ходе пленарного заседания 19 марта приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправки позволят создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств.



Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение парламентариев Вячеславом Володиным совместно с первым зампредом нижней палаты Александром Жуковым и заместителем главы думского комитета по финансовому рынку Антоном Геттой. Поправки в закон о Счетной палате дополняют перечень объектов государственного аудита хозяйственными товариществами и обществами с участием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых организаций.

Законопроект позволяет Счетной палате проводить внешний аудит в отношении юрлиц относительно использования ими средств из федерального бюджета. Как отметил Володин, с принятием нормативно-правового акта СП получит возможность проводить аудит дочерних предприятий госкорпораций и госкомпаний. "Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях", – уверен председатель нижней палаты.

Такой контроль назрел давно, отметил ранее Антон Гетта. "Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность экономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением, направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – сказал парламентарий.

Законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за "дочками" госкомпаний, депутаты внесли 7 марта. Ранее Вячеслав Володин отметил, что в существующей редакции закона о Счетной палате есть ограничения, усложняющие контроль за использованием средств дочерними компаниями госкорпораций.