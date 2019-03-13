Почему необходим контроль за расходами госкомпаний

Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроекта о наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и их дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованием бюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.

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