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Экономика

Почему необходим контроль за расходами госкомпаний

Фото: commons.wikimedia.org/Wonder37 (CC BY-SA 3.0)
Во второй половине марта Госдума приступит к обсуждению законопроекта о наделении Счетной палаты дополнительными полномочиями по аудиту госкомпаний и их дочерних структур. Документ призван усилить контроль за расходованием бюджетных средств, которые зачастую необоснованно тратятся на личный комфорт топ-менеджмента.
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Законопроект позволит в полной мере оценивать эффективность использования средств бюджета и иных федеральных ресурсов. Первое чтение намечено на вторую половину марта, сообщил один из авторов документа, заместитель главы думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта.

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Он отметил, что такой контроль назрел давно. На уровне правительства не раз говорилось о необходимости усиления аудита госкомпаний и компаний с госучастием, внедрения системы нормирования их расходов, в том числе, на транспорт.

"Сегодня далеко не все госкомпании понимают важность экономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением, направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этих организаций", – пояснил Гетта.

Антон Гетта. Фото: er-duma.ru

Он также отметил, что госкомпании действуют на рынке в соответствии с законом "О закупках", который слишком непрозрачен для внешнего контроля. "При этом государство доверяет управлению госкомпаний и ставит задачу приумножать прибыль, которая в конечном итоге должна попадать в госбюджет, но зачастую миллионы рублей тратятся на личный комфорт топ-менеджмента", – подчеркнул депутат.

Напомним, что 7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Александр Жуков внесли в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий Счетной палате осуществлять финансовый контроль за "дочками" госкомпаний. Ранее Володин объяснял, что в существующей редакции закона "О Счетной палате" есть ограничения, усложняющие контроль за использованием средств дочерними компаниями госкорпораций.

Автор: Александр Комаров13 марта 2019, 16:42

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