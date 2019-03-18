Почему необходимо срочно менять систему госзакупок

В России необходимо кардинально пересмотреть систему госзакупок. Это нужно для выполнения майских указов президента.

Порядок госзакупок нужно максимально упростить для того, чтобы они стали доступнее для максимально широкого круга участников и при этом не потеряли принципов прозрачности. О пересмотре Закона о контрактной системе заявил глава экспертно-консультативного совета фракции "Единой России" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, депутат Госдумы Антон Гетта.

По его словам, изменения нужны для того, чтобы успешно реализовать национальные проекты по майскому указу Владимира Путина, подписанного поcле его послания Федеральному собранию. Сейчас уже ведется соответствующая работа с ФАС, Минфином, Казначейством России, Счетной палатой, отраслевыми объединениями предпринимателей, заказчиками и экспертами.

Но проблемы пока не решены: из-за сложной и затянутой по времени процедуры проведения конкурсов зачастую детские сады остаются без питания, а регионы после получения денег из центра не успевают провести тендеры. Как результат – недостроенные дороги и не отремонтированные больницы.





Парламентарий напомнил, что по 12 национальным проектам, направленным на улучшение всех сфер жизни людей, предусмотрено выделение более 25 триллионов рублей до 2024 года. Но из выделенных в бюджете средств в регионы ушло только 1,4%. Получается, что деньги начинают работать в экономике только через полгода.



Для выполнения майского суперуказа система государственных закупок должна быть пересмотрена. Процедуры должны быть упрощены таким образом, чтобы любой директор школы или главврач больницы смог без задержек и проволочек закупить необходимые для организации изделия.

Гетта призвал при корректировке работы системы госзакупок вместе с водой не выплеснуть ребенка. Процедуру нужно сделать эффективной – и это одна из главных тем, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании рабочей группы экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок.





Напомним, в этом году в России началась реализация 12 национальных проектов, разработанных по поручению президента Владимира Путина. Их главные цели – обеспечить экономический прорыв и повысить уровень жизни россиян. В частности, проекты направлены на повышение качества медицинского обслуживания, развитие цифровой экономики, строительство дорог, решение проблем демографии.