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Экономика

Почему необходимо срочно менять систему госзакупок

Фото: commons.wikimedia.org/Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)
В России необходимо кардинально пересмотреть систему госзакупок. Это нужно для выполнения майских указов президента.
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Порядок госзакупок нужно максимально упростить для того, чтобы они стали доступнее для максимально широкого круга участников и при этом не потеряли принципов прозрачности. О пересмотре Закона о контрактной системе заявил глава экспертно-консультативного совета фракции "Единой России" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок, депутат Госдумы Антон Гетта.

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По его словам, изменения нужны для того, чтобы успешно реализовать национальные проекты по майскому указу Владимира Путина, подписанного поcле его послания Федеральному собранию. Сейчас уже ведется соответствующая работа с ФАС, Минфином, Казначейством России, Счетной палатой, отраслевыми объединениями предпринимателей, заказчиками и экспертами.

Но проблемы пока не решены: из-за сложной и затянутой по времени процедуры проведения конкурсов зачастую детские сады остаются без питания, а регионы после получения денег из центра не успевают провести тендеры. Как результат – недостроенные дороги и не отремонтированные больницы.

Антон Гетта. Фото: ER.RU

Парламентарий напомнил, что по 12 национальным проектам, направленным на улучшение всех сфер жизни людей, предусмотрено выделение более 25 триллионов рублей до 2024 года. Но из выделенных в бюджете средств в регионы ушло только 1,4%. Получается, что деньги начинают работать в экономике только через полгода.

Для выполнения майского суперуказа система государственных закупок должна быть пересмотрена. Процедуры должны быть упрощены таким образом, чтобы любой директор школы или главврач больницы смог без задержек и проволочек закупить необходимые для организации изделия.

Гетта призвал при корректировке работы системы госзакупок вместе с водой не выплеснуть ребенка. Процедуру нужно сделать эффективной – и это одна из главных тем, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании рабочей группы экспертно-консультативного совета по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в этом году в России началась  реализация 12 национальных проектов, разработанных по поручению президента Владимира Путина. Их главные цели – обеспечить экономический прорыв и повысить уровень жизни россиян. В частности, проекты направлены на повышение качества медицинского обслуживания, развитие цифровой экономики, строительство дорог, решение проблем демографии.

Автор: Александр Комаров18 марта 2019, 16:10

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