Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе

Парламентарии 19 марта приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров.



О необходимости установить новые правила расчета выплат для граждан с невысокой страховой пенсией, имеющих право на доплату, ранее говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В начале января 2019 года пенсии были проиндексированы, размер выплат увеличился. Однако доплаты для малообеспеченных пенсионеров сократились.

Согласно одобренному во втором чтении законопроекту, размер индексации будет учитываться при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. "При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе. Получатели социальной доплаты к пенсии всегда будут обеспечиваться выплатой суммы индексаций сверх прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта депутаты обсуждали проблему разницы расчетов прожиточного минимума в субъектах Федерации. В итоге была внесена поправка, обязывающая правительство установить во всех регионах единую методику расчета.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправку поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны.

Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной", – сказал председатель нижней палаты.

Спикер подчеркнул, что цель законопроекта – поддержать пожилых людей, не выработавших стаж или трудившихся там, где выдавали невысокую заработную плату. Это инвалиды детства, либо те, кто ухаживал за детьми.

В третьем, окончательном чтении депутаты примут документ максимально оперативно – на этой неделе, чтобы нормы закона как можно скорее заработали. "Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%", – подчеркнул Володин. При этом обойдется без бумажной волокиты: писать заявления и собирать справки не придется, перерасчет произведут автоматически.