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Экономика

Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе

Фото: www.globallookpress.com
Парламентарии 19 марта приняли во втором чтении законопроект, направленный на индексацию пенсий. К основному чтению была предложена поправка о едином и обязательном для всех субъектов Федерации методе определения прожиточного минимума пенсионеров. 

Продолжение: Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени
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О необходимости установить новые правила расчета выплат для граждан с невысокой страховой пенсией, имеющих право на доплату, ранее говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В начале января 2019 года пенсии были проиндексированы, размер выплат увеличился. Однако доплаты для малообеспеченных пенсионеров сократились.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Согласно одобренному во втором чтении законопроекту, размер индексации будет учитываться при пересчете суммы социальной доплаты к пенсии, исходя из изменения прожиточного минимума в следующем году. "При этом в следующем году суммы текущих индексаций также будут выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера", – говорится в документе. Получатели социальной доплаты к пенсии всегда будут обеспечиваться выплатой суммы индексаций сверх прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта депутаты обсуждали проблему разницы расчетов прожиточного минимума в субъектах Федерации. В итоге была внесена поправка, обязывающая правительство установить во всех регионах единую методику расчета.

Фото: www.globallookpress.com

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, поправку поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны.

Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной", – сказал председатель нижней палаты.

Спикер подчеркнул, что цель законопроекта – поддержать пожилых людей, не выработавших стаж или трудившихся там, где выдавали невысокую заработную плату. Это инвалиды детства, либо те, кто ухаживал за детьми.

В третьем, окончательном чтении депутаты примут документ максимально оперативно – на этой неделе, чтобы нормы закона как можно скорее заработали. "Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%", – подчеркнул Володин. При этом обойдется без бумажной волокиты: писать заявления и собирать справки не придется, перерасчет произведут автоматически. 

Автор: Иван Поляков19 марта 2019, 14:27

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