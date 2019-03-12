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Регионы

В регионах поддержали увеличение пенсий выше прожиточного минимума

Фото: www.globallookpress.com
Законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам поддержали все регионы. Документ принят Госдумой в первом чтении.
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Депутаты-единороссы во всех регионах поддержали принятый Думой проект закона, сообщила первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина. По ее словам, он отвечает приоритетному направлению деятельности государства – повышению качества жизни пенсионеров.

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Парламентарий напомнила, что об этом шла речь в Послании президента Федеральному собранию. "Поручения президента должны не просто выполняться по букве закона, но и – главное – отвечать поставленной задаче. А это – поддержка достойного уровня жизни пожилых граждан, рост их доходов", - заявила Баталина.

Принятое сегодня в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти пяти миллионов неработающих малообеспеченных пенсионеров. "Все они получают федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе", – сказала депутат.

Ольга Баталина. Фото: ER.RU

Напомним, что Госдума приняла сегодня, 12 марта в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Когда он заработает, общая сумма доходов пенсионера будет доведена до прожиточного минимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будет выплачиваться сверх минимального размера, установленного для пенсионеров. Также гражданам доплатят то, что было не получено ими в этом году.

Автор: Александр Комаров12 марта 2019, 15:53

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