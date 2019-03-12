Дума приняла законопроект о повышении пенсий
В соответствии с законопроектом, сначала общая сумма доходов
пенсионера будет доведена до прожиточного минимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будет выплачиваться сверх минимального
размера, установленного для пенсионеров. Также гражданам доплатят то, что было
не получено ими в текущем году.
В случае принятия нормы законопроекта будут действовать с 1 января 2019 года. Суммы пенсий рассчитают заново, благодаря чему пенсионеры смогут получить невыплаченное ранее. По словам замминистра труда и соцзащиты Андрея Пудова, перерасчет будет завершен к 1 июля текущего года.
При этом размер надбавки к пенсиям будет зависеть от региона. В некоторых субъектах Федерации она превысит тысячу рублей.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в окончательном чтении парламентарии рассмотрят законопроект на следующей неделе. Председатель нижней палаты подчеркнул, что надбавки получат более четырех миллионов человек.
"Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически", – подчеркнул Володин.
Законодатель напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу устранить несправедливость в отношении пенсионеров. Володин посетовал, что гражданам, чей доход стал выше прожиточного минимума после индексации пенсии, снизили доплату к ней, а то и вовсе перестали ее выплачивать. Такого быть не должно, подчеркнул парламентарий.
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