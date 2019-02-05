Россиян решили избавить от рабства ЖКХ

Росстандарт предлагает внести на рассмотрение Госдумы законопроект, освобождающий наших соотечественников от самостоятельной поверки работы счетчиков воды, отопления и газа. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.



По словам руководителя ведомства, ситуация с поверками бытовых приборов учета коммунальных ресурсов "вывернута наизнанку". Абрамов убежден, что заботы о корректности показаний должен взять на себя поставщик услуг, сообщает НСН.

"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как поверочное рабство", – цитирует главу Росстандарта сайт "Комсомольская правда". Если поправки будут приняты, от жильцов потребуется лишь предоставить возможность специалистам от управляющей или ресурсоснабжающей компании снять показания внутридомовых счетчиков, сообщает Ura.ru.

По словам Абрамова, это как если бы на рынок люди обязаны были приходить со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы весы были проверены. "Достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", – цитирует главу Росстандарта телеканал "360".

Ранее стало известно, что в нашей стране планируется сохранить норму об обязательной установке счетчиков тепла в новостройках, пишет RT. Кроме того, появилась информация о разработке штрафов за неустановку газовых приборов учета. Идею раскритиковал представитель думского комитета по энергетике Борис Гладких. Он уверен, что такие инициативы серьезно ударят по кошелькам россиян.