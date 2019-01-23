Россиян готовят к отмене льгот на оплату ЖКХ

Захват самолета Сургут-Москва Эксклюзив Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Среда 23 января
Лента новостей
05:03
"Без лоха жизнь плоха": провальные обещания Тимошенко на выборах президента Украины
03:10
Кокорина с "отваливающимися суставами" вывели на чистую воду
00:10
Идеальные даты для брака в 2019 году
23:03
Помолившаяся за мужа и любовника Собчак любуется на чужие красоты
22:01
Сделает ли Синдзо Абэ харакири после встречи с Путиным
21:52
Диспетчер приняла за шутку сообщение о захвате рейса Сургут-Москва
21:28
На месте крушения бомбардировщика под Мурманском сохраняется угроза взрыва
21:22
В Удмуртии из магазина вынесли 40 плиток шоколада
21:06
Жительнице Ижевска грозит тюрьма за сутенерство
20:59
Незавидная участь Волочковой обойдет Бузову стороной
20:49
В Петербурге предложили покрасить чаек в цвета российского флага
20:44
Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах
20:41
В Нижнем Тагиле зарегистрирована вспышка свиного гриппа
20:37
Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение
20:20
Следователей заинтересовал пожар в Тюмени с тремя погибшими
20:08
"Ты же мать!": Водонаева шокировала развратным танцем в ботфортах
19:49
Под Омском фермер устроил расстрел лошадей
19:32
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
19:17
Житель Нижнего Новгорода жестоко убил беременную сожительницу
18:44
"Больше не страшно": переживающая трагедию Гузеева рискнула жизнью
18:44
"Старше, чем сейчас": подруга Тимати удивила снимком 10-летней давности
18:36
Раздвоение личности: Лолите снова досталось за украинский Крым
18:35
Военный из Новочеркасска заключен под стражу за кражу денег
18:13
Житель Башкирии объявлен в розыск за похищение ребенка
18:10
Памела Андерсон шокировала признанием о порно
17:36
Ани Лорак попала под украинский каток
17:30
Калужские единороссы познакомили детей с Дедом Морозом
17:07
Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
17:05
"Единая Россия" выявила более 100 нарушений в торговых центрах
17:01
8 упражнений против зимней депрессии
16:40
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
16:32
"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва
16:19
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
16:08
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина
15:57
Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
15:35
Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва
15:29
Неожиданный поворот в деле о вооруженном захвате рейса Сургут – Москва
15:25
"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева
15:24
Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"
15:06
"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото
14:49
"Ехала выпивать и заниматься сексом": Шурыгина внезапно вступилась за насильника
14:34
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
14:24
Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
14:05
Самолет Сургут – Москва срочно запросил посадку после сообщений о захвате
14:03
Сергей Лавров потребовал закрыть "вечно бухой" Наргиз въезд в Россию
13:53
Шнурова обласкали за удар по Волочковой
13:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года
13:38
Сказочник Порошенко снова сел в лужу
13:33
Под Москвой поймали серийных угонщиков
13:24
Московский индустриальный банк спасают от банкротства
13:24
Кравец начала бракоразводный процесс из-за чужих трусов
13:14
"Ролевые игры": Валерия раскрыла подробности интимной жизни
13:11
23 месяца заключения: Роналду вынесли суровый приговор
12:52
Жителя Карелии судят за убийство сожителя его жены
12:47
Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
12:41
Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта
12:32
Одержим злыми духами: новорожденного младенца похоронили заживо
12:26
Житель Ленинградской области похитил и избивал бывшую возлюбленную
12:21
Под Петербургом ювелирный салон ограбили на десять миллионов
12:18
Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом
12:18
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
12:11
Басков сделал громкое заявление о свадьбе
12:01
Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
11:43
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
11:25
На свалке в Магнитогорске нашли две мины
11:23
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
11:18
Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной
11:07
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
10:42
"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
10:23
Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео
10:17
"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы
10:10
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
10:03
Кончаловский откровенно о тайном венчании с Высоцкой
09:56
Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе
09:49
В банке в Новосибирске прогремел взрыв
09:24
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
09:18
Затравленная Маркл скрывается от людей
09:16
"Вы должны увидеть их": модель Самойлова удивила поклонников
09:01
На Урале вышла на связь пропавшая туристка
08:57
Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве
08:38
Тактичный Путин взбудоражил Украину
08:32
Из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали сотни человек
08:13
Знаменитый актер умер в пригороде Парижа
08:07
Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста
07:57
Во Франции умер потомок последнего короля
06:00
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
02:17
Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню
00:37
Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
23:11
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
22:09
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
21:58
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга
21:56
Почему Путин не отдаст Курилы Японии
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
21:54
"Депрессивные психопатки": почему Питт закрутил с Джоли и Терон
21:37
Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:46
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
Общество

Россиян готовят к отмене льгот на оплату ЖКХ

Фото: www.globallookpress.com
Министерство экономического развития предложило ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для жителей страны. Идея будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоится в среду, 23 января.
прочитано 305 раз

Ведомство предлагает россиянам оплачивать тарифы по следующей схеме. Если человек будет потреблять до 300 киловатт-часов, то ему придется оплачивать электроэнергию по текущему или базовому тарифу. Если россиянин будет тратить сверх этой нормы, то – по повышенному. Когда счетчик покажет больше 500 киловатт-часов, то пользователь будет вынужден платить по "экономически обоснованному тарифу".

ПО ТЕМЕ

Назван способ не платить за воду и электричество

Россиян обложат новым налогом

В то же время ведомство отмечает, что для некоторых регионов будут сделаны послабления. Жители северных районов страны платить по базовому тарифу до 500 киловатт-часов. Если счетчик покажет 3300 киловатт-часов, то – по повышенному. Такие меры могут также коснуться домохозяйств, не подключенных к сетям теплоснабжения, передает Ura.ru.

"Предложения ведомств будут обсуждаться с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой. Существует необходимость в устранении изъянов регулирования, когда под льготные категории попадают весьма обеспеченные граждане и даже предприятия. Но решения по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике будут приниматься после всестороннего анализа их финансового эффекта для различных категорий населения", – передает слова официального представителя вице-премьера Ильи Джуса агентство ТАСС.

Министерство энергетики отрицательно отнеслось к этой инициативе. Представители ведомства уверены, что это предложение может привести к росту социальной напряженности на фоне роста налога на добавленную стоимость (НДС).

Автор: Полина Крылова23 января 2019, 08:22

комментарии

Политика

Сказочник Порошенко снова сел в лужу
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
Тактичный Путин взбудоражил Украину
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе

Шоу-бизнес

Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина

Проишествия

Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Сергей Лавров потребовал закрыть "вечно бухой" Наргиз въезд в Россию

Выходки певицы стали невыносимыми

Шоу-бизнес

"Старше, чем сейчас": подруга Тимати удивила снимком 10-летней давности

13-летнюю Решетову приняли за студентку
Шоу-бизнес

Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах

Бывший "пельмень" проведет семинары на шикарных яхтах
Шоу-бизнес

Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор

В Сети бурно обсуждают встречу футболиста с детьми от телеведущей

Гороскоп

Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года

Фоторепортажи

Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru