Россиян готовят к отмене льгот на оплату ЖКХ

Министерство экономического развития предложило ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для жителей страны. Идея будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоится в среду, 23 января.

Ведомство предлагает россиянам оплачивать тарифы по следующей схеме. Если человек будет потреблять до 300 киловатт-часов, то ему придется оплачивать электроэнергию по текущему или базовому тарифу. Если россиянин будет тратить сверх этой нормы, то – по повышенному. Когда счетчик покажет больше 500 киловатт-часов, то пользователь будет вынужден платить по "экономически обоснованному тарифу".

В то же время ведомство отмечает, что для некоторых регионов будут сделаны послабления. Жители северных районов страны платить по базовому тарифу до 500 киловатт-часов. Если счетчик покажет 3300 киловатт-часов, то – по повышенному. Такие меры могут также коснуться домохозяйств, не подключенных к сетям теплоснабжения, передает Ura.ru.

"Предложения ведомств будут обсуждаться с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой. Существует необходимость в устранении изъянов регулирования, когда под льготные категории попадают весьма обеспеченные граждане и даже предприятия. Но решения по борьбе с перекрестным субсидированием в электроэнергетике будут приниматься после всестороннего анализа их финансового эффекта для различных категорий населения", – передает слова официального представителя вице-премьера Ильи Джуса агентство ТАСС.

Министерство энергетики отрицательно отнеслось к этой инициативе. Представители ведомства уверены, что это предложение может привести к росту социальной напряженности на фоне роста налога на добавленную стоимость (НДС).