Назван способ не платить за воду и электричество
Собственник пустующей квартиры может направить заявление на имя организации, которая выставляет счета. В заявлении надо указать, что он проживает по другому адресу. Таким образом можно сэкономить на оплате воды и электричества, пояснила исполнительный директор центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
"Можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет, например, плату за воду, о том, что проживаете по другому адресу. И тогда за воду с вас платежи не будут брать", – приводит слова специалиста ЖКХ "Российская газета".
Разворотнева подчеркнула: чтобы можно было не оплачивать услуги ЖКХ – персональное потребление электроэнергии, воды и отведение, надо обязательно устанавливать приборы учета. Либо документально подтвердить, что их установка невозможна в конкретном доме.
Есть платежи ЖКХ, от которых собственник не может отказаться. Ему придется платить за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, и за отопление. "Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живут, все равно должен отапливаться", - уточнила эксперт.
Нельзя будет отказаться от оплаты услуг ЖКХ и в том случае, если собственник давно – более полугода – не сдавал показания приборов учета. В таком случае ему начисляются платежи по нормативу с повышающим коэффициентом.
В Сети появились откровенные снимки звезды
Подруга рассказала о состоянии Примадонны
Актриса озвучила свое мнение о режиссере
Меган и Кейт не могут найти общий язык