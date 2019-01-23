Спасибо Чубайсу: новые тарифы ЖКХ опустошат карманы россиян

Не прошло и недели после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс высказался за введение социальной нормы электропотребления, как власти всерьез заговорили об этом. Параллельно звучат предложения отменить льготы при оплате коммуналки владельцам электроплит.

Министерство экономического развития подготовило план реформы по введению социальной нормы электропотребления. Предлагается такая схема: если проживающие в одной квартире расходуют в месяц 300 киловатт-часов электроэнергии, то тариф остается прежним или, как его предлагается назвать – социальным.

В случае ежемесячного потребления от 300 до 500 киловатт-часов вводится повышенный тариф, а расход свыше 500 киловатт-часов будет оплачиваться по экономически обоснованному тарифу. Эксперты говорят, что те, кто потребляют больше всех, заплатят в два раза больше, чем сторонники экономии.

При этом в предложениях Минэкономразвития не говорится о том, как, к примеру, будет дифференцироваться плата за электроэнергию в семьях с разным численным составом. Ведь очевидно, что проживающий в трехкомнатной квартире пенсионер потребляет в разы меньше электричества, чем многодетная семья, живущая в такой же квартире.

Еще один неприятный сюрприз ждет владельцев электроплит. Сейчас они платят за электричество примерно на 20% меньше, чем жители газифицированных домов. С 2020-го по 2033 год будет происходить плавное сокращение льготы для граждан, которые пользуются электроплитами и в итоге тарифы сравняются.

Напомним, что 16 января глава "Роснано" Анатолий Чубайс в своем выступлении на Гайдаровском форуме поддержал введение социальной нормы электропотребления. Чубайсу этот подход нравится, он считает, что вводить такие правила нужно было давно.

"Это сердцевина стратегии, которая очевидна была десять лет назад. К которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки", – сказал бывший правительственный чиновник.





За свое выступление на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс, которого не очень-то жалуют в обществе, получил по полной программе. Сначала от телеведущего Владимира Соловьева, потом от представителя МИД Марии Захаровой.

В эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев раскритиковал деятельность Чубайса, к которому давно испытывает неприязнь и этого не скрывает. Журналист обвинил главу "Роснано" в непрофессионализме из-за его оценок стоимости электроэнергии. В ответ Анатолий Борисович достаточно жестко ответил Владимиру Рудольфовичу у себя на странице в Facebook. Политик посоветовал журналисту обтереться и подучить матчасть.





Следующим визави Анатолия Чубайса по заочным спорам стала Мария Захарова. Дипломат поинтересовалась у главы "Роснано", почему значительная часть населения страны живет бедно и попросила ответить на этот вопрос "человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности".

Бывший член правительства не заставил себя долго ждать и разразился пространным текстом в Facebook. Бывший младореформатор напомнил, что в 1991 году, когда он с командой Егора Гайдара пришел к власти, средняя зарплата была около 12 долларов в месяц, магазины стояли пустыми, частнопредпринимательская деятельность была преступлением, годовое падение экономики приближалось к 12%, а реальная инфляция была более 100%. Получается, что в дело повышения благосостояния народа свой вклад внес и Анатолий Чубайс.





Напомним, что о социальной норме энергопотребления заговорили несколько лет назад на правительственном уровне, в двух-трех регионах даже пытались проводить соответствующие эксперименты, но до повсеместного введения новых тарифов дело так и не дошло.

Не исключено, что они начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Правда, справедливости ради надо отметить, что после вала критики правительство заявило вечером 23 января о переносе на неопределенный срок обсуждения темы социальной нормы потребления электроэнергии.

