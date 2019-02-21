В России хотят передавать пенсии по наследству

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.

Предполагается, что уплачивавшему страховые взносы в течение жизни человеку государство должно дать гарантии их возврата. Это может быть сделано лично, в виде назначения страховой пенсии, либо передаться наследникам.

Согласно предложенной норме, право на получение страховой пенсии по старости станет наследуемым. Предполагается, что этот возраст станет определяться по формуле "ожидаемая продолжительность жизни в стране плюс пять лет".

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что законопроект о наследовании пенсий не будет принят. По его словам, этот закон "подрывает основной принцип страховой пенсии".

"Смысл страховой пенсии, тем более в солидарной системе, которая у нас, заключается в том, что платят все, а получают пенсию не все", - цитирует чиновника НСН. Рязанский добавил, что для этого нужно выполнять ряд условий.

Например, если россиянин не отработал необходимого производственного стажа или не внес необходимую сумму в пенсионную систему, то страховую пенсию он оттуда не получит.

Напомним, что 20 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2019 года индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера. Глава государства отметил, что многим пенсионерам пенсию не проиндексировали, поскольку их доход немного превышает прожиточный минимум, из-за чего люди почувствовали себя обманутыми.