"Выплаты пересчитать!" – Путин дал важное поручение по пенсиям

В своем послании Федеральному собранию президент России поручил провести индексацию пенсий. По словам Владимира Путина, выплаты пенсии должны пересчитываться даже после достижения прожиточного минимума.



Российский лидер привел пример. Он отметил, что многим пенсионерам пенсию не проиндексировали, поскольку их доход немного превышает прожиточный минимум. Глава государства отметил, что люди почувствовали себя обманутыми после такой выплаты пенсии.

"Нужно было учитывать нюансы, возникшую несправедливость надо устранить", – заявил Владимир Путин. Президент заявил, что сначала надо довести пенсию до прожиточного минимума, а потом уже проводить индексацию. "Необходимо также пересчитать выплаты за текущий год", – дал важное поручение Владимир Путин.

Кроме того, глава государства призвал не допускать неуважительного отношения к гражданам. "Ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда", – подчеркнул президент, говоря о выплате пенсии.

Сегодняшнее послание президента – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина. В этом году мероприятие проходит за пределами Кремля – в столичном Гостином дворе.

Как писали "Дни.ру", с наступившего года в России действует нововведение для людей, достигших 80 лет. Размер их пенсии возрос. Однако это актуально лишь для тех, кто получает страховую пенсию по старости. Надбавка составляет 5 334 рубля. Таким образом, выплата пенсии на 400 рублей больше, чем в 2018 году.