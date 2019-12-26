У наглого Порошенко отобрали деньги

Рак у Заворотнюк: все подробности Новости Украины Форум Гороскоп Подарки читателям

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Четверг 26 декабря
Лента новостей
12:53
В Москве напали на сотрудника Росгвардии
12:46
Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
12:39
"Лицо отвалится": Миддлтон вынесли страшный приговор
12:27
Как правильно заряжать смартфон
12:23
В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена
12:10
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
12:00
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах
11:56
Эксперты рассказали об опасности денежных купюр
11:32
"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал
11:24
Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека
11:20
Старый Новый год с Денисом Мацуевым
11:19
Украинский гость закатил истерику в прямом эфире (видео)
11:18
"Это ее альфонс": Бледанс застукали в компании молодого мачо
11:01
Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде (видео)
10:58
Стало известно о помолвке звезды фильма "Сумерки"
10:53
"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах
10:46
Известный телеведущий сильно растолстел от горя
10:41
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
10:36
"Сидела дома и плакала": Малышева поделилась своей болью
10:35
На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути
10:28
Популярный блогер устроил Бузовой прилюдную сцену ревности
10:16
В США проболтались о подготовке атаки на Россию
10:11
Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье
09:49
"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян
09:42
Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева
09:38
Спортивный Путин довел украинцев до исступления
09:34
Как избежать похмелья 1 января: россиянам дали ценный совет
09:17
"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
09:15
В московском метро женщина устроила поножовщину
08:41
Россиян ожидает взлет цен на услуги ЖКХ
08:40
"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве
08:33
"Настроена очень воинственно": Степаненко и дочь объединились против Петросяна
08:07
Жена Шумахера прервала молчание после скандала
06:43
Устроившего провокацию с языком Лукашенко поймали за руку
04:37
"Запрещенные вещества": Билана предупредили о серьезной опасности
02:19
Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой
02:01
Порошенко поставил на место выскочку Зеленского
00:14
Детей Кейт Миддлтон впервые взяли на королевскую вылазку
22:02
"Чушь какая-то!": экс-супруга Краско попалась на лжи о беременности
21:53
Украинцы нашли новое применение захваченному Крымскому мосту
21:50
В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий
21:36
Умер знаменитый писатель
21:12
На Кемеровском курорте сноубордист подрался с глухарем
21:06
Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной
20:59
Москвичей предупредили о густом тумане
20:25
В Петербурге мужчине прострелили шею из-за неоплаченного проезда на автобусе
20:13
Транжиру Маркл заставили умерить непомерный аппетит
19:39
В Петербурге в результате аварии погибли люди
19:17
Украину подняли на смех из-за "жесткого" ответа Путину
19:08
"Я сама виновата!": обессиленная Асмус сделала признание
18:48
Костенко дала жесткий отпор злопыхателям
18:33
"Не дай Бог!": Петросян отмахнулся от возможного ребенка молодой жены
18:27
Под Москвой у приезжей нашли два килограмма наркотиков
18:02
"Ни разу меня не навестил": жена-пенсионерка раскрыла всю правду о Солнцеве
17:57
"Загляденье": наряженные Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг
17:35
В Подольске мужчина порезал колеса у 76 машин
17:08
Дмитрий Борисов побил Андрея Малахова под Новый год
16:58
"Мелковато": о чем мечтают россияне
16:22
Выпить и выжить: врач дал важные советы на Новый год
16:15
Разбалованная дочь Галкина шокировала своими предпочтениями
16:04
"У меня аж часы встали": трясущие прелестями Костюшкин и Семенович возбудили народ
15:54
Названы простые способы борьбы с насморком
15:48
Под Москвой женщина зарезала пожилую знакомую
15:36
"Главный косяк": названа проблема поезда через Крымский мост (видео)
15:23
Молодая жена подарила Цекало голую женщину
15:22
"Перебор": утыканная перьями Рудковская вызвала отвращение
15:20
"Сдохнуть ей, малышке": угрозы дочери Симоньян повергли в шок
14:49
"Счастлива до дрожи": Бузова перестала скрывать роман с известным блогером
14:47
"Он обязан меня лечить": предполагаемый сын Цискаридзе подает в суд
14:47
Ведущий Первого канала оскорбил Бондарчука в прямом эфире
14:42
Крымский мост: устроивших дерзкую провокацию украинцев поставили на место
14:36
Скончалась автор главной песни из сериала "Друзья"
14:12
"Ей неинтересно светить ****": Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой
14:01
"Большой грех": Эрнсту влетело за решение "эксгумировать" осточертевшую Пугачеву
13:54
"Помогаю от них освободиться!": вымогательница-Сябитова заикнулась о подарках (видео)
13:53
Шуфутинский кичится внуком-певцом из США
13:49
Табаков зовет подругу: во внезапной пневмонии и коме Волчек обнаружился мистический след
13:43
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
13:39
Вскрылись подробности странного поведения опозорившейся Наргиз Закировой
13:16
"На подсосе": гости Собчак высмеяли Богомолова
13:15
Дочери Маликова навешали пощечин за неуместный наряд
13:03
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
12:55
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
12:53
"Ну куда?!": Рудковская обрушилась на Плющенко за сожителя в доме
12:42
"Рака нет": Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком
12:39
Для Началовой закончилось плохо: как звезды калечат себя ради красоты
12:25
В зауральской школе пожаловались на питание гнилой тушенкой
12:22
Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО
12:10
Марафон "Щелкунчика" пройдет в Кремле
11:55
Нарусова с раввинами пустилась в пляс под "Хава нагилу" на еврейском празднике
11:48
Роспотребнадзор дал россиянам советы по заказу банкетов
11:45
"К чему обман?": Екатерина Климова назвала причину развода
11:42
"Улыбающийся карапузик": маленький сын Галкина очаровал россиян
11:38
Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину
11:37
Стало известно о состоянии находящейся в реанимации Волчек
11:22
В Федерации фигурного катания ответили на слух о снятии Косторной с ЧР
11:08
Особняк Куклачева на Рублевке превратился в дом для престарелых
11:05
Лукашенко разнесли после неприличного предложения Путину
11:05
Известного канадского рэпера застрелили в канун Рождества
11:04
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Топ-5 альтернативных новогодних маршрутов
Как лечить косточки на ногах
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику
Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ
"Не с кем говорить": Лукашенко выставили на посмешище (видео)
Экономика

У наглого Порошенко отобрали деньги

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины и действующий лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, а вместе с ним и еще 80 депутатов Верховной рады, лишились права на возмещение расходов на сумму более чем три миллиона гривен. Такая мера была применена к ним из-за прогулов.
прочитано 65 раз

Некоторые эксперты отмечали, что стремление Петра Порошенко занять должность в парламенте Украины после того, как он перестал быть главой государства, объясняется не желанием работать на благо своей страны, а наличием депутатской неприкосновенности. Дескать, уж слишком много темных делишек, которые проворачивал политик, могут стать явными, и без такой защиты на спокойную жизнь можно не рассчитывать.

ПО ТЕМЕ

15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Как бы то ни было, Петр Порошенко показал себя не как самый дисциплинированный член Верховной рады. Согласно принятому в стране закону, парламентарии лишаются финансового обеспечения в том случае, если за один календарный месяц они без уважительной причины не принимали участия в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов, передает ТАСС.

Кроме того, в счет государственного бюджета в конце 2019 года будут списаны остатки ассигнований на регистрационных счетах партий. Если Петр Порошенко не потратил все деньги, выделенные на выборы, то он останется и без них.

Примечательно, что сред депутатов-прогульщиков оказался и лидер партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко. Как пошутили в Сети, даже самые непримиримые политические оппоненты легко могут найти общие интересы, если это касается желания поменьше работать.

Автор: 26 декабря 2019, 13:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО

Шоу-бизнес

Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки

Знаменитый спортсмен пообщался с журналистами
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" на первое января

"Боржоми" запустил обратный отсчет до Нового года!
Общество

Спортивный Путин довел украинцев до исступления

Особой фантазии пользователи Сети проявить не смогли
Общество

"Вы ее убиваете": Разин обвинил Зеленского в страшном предательстве

Продюсер обратился к президенту Украины

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова поставила на место выскочку Медведеву
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта

Регионы

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru