У наглого Порошенко отобрали деньги

Некоторые эксперты отмечали, что стремление Петра Порошенко занять должность в парламенте Украины после того, как он перестал быть главой государства, объясняется не желанием работать на благо своей страны, а наличием депутатской неприкосновенности. Дескать, уж слишком много темных делишек, которые проворачивал политик, могут стать явными, и без такой защиты на спокойную жизнь можно не рассчитывать.
Как бы то ни было, Петр Порошенко показал себя не как самый дисциплинированный член Верховной рады. Согласно принятому в стране закону, парламентарии лишаются финансового обеспечения в том случае, если за один календарный месяц они без уважительной причины не принимали участия в работе трети пленарных заседаний или половине заседаний комитетов, передает ТАСС.
Кроме того, в счет государственного бюджета в конце 2019 года будут списаны остатки ассигнований на регистрационных счетах партий. Если Петр Порошенко не потратил все деньги, выделенные на выборы, то он останется и без них.
В Украине открыто 15 уголовных дел, в которых фигурирует пятый Президент Украины Порошенко.— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) December 26, 2019
Не многовато ли для реального наказания этого барыги и вора? pic.twitter.com/GpRDA1KeKE
Примечательно, что сред депутатов-прогульщиков оказался и лидер партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко. Как пошутили в Сети, даже самые непримиримые политические оппоненты легко могут найти общие интересы, если это касается желания поменьше работать.
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