У наглого Порошенко отобрали деньги

Бывший президент Украины и действующий лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, а вместе с ним и еще 80 депутатов Верховной рады, лишились права на возмещение расходов на сумму более чем три миллиона гривен. Такая мера была применена к ним из-за прогулов.

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