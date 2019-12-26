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Политика

Порошенко поставил на место выскочку Зеленского

Петр Порошенко. Фото: Global Look Press
От президента Украины Владимира Зеленского ждали репрессий против его предшественника. Граждане надеялись, что Петр Порошенко и его сторонники получат по заслугам. Но сил разделаться с влиятельным политиком у главы государства, видимо, не хватило.  
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Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Но Порошенко проходит по ним в качестве свидетеля. Новая власть так и не решилась перевести экс-гаранта в статус обвиняемого.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

По словам адвоката бывшего президента Игоря Голованя, расследования в отношении его клиента не имеют правовых перспектив. В качестве примера он привел уголовное дело о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Следователи не исключают, что Порошенко мог получить деньги преступным путем.   

В Государственном бюро расследований не смогли предоставить достаточных доказательств вины экс-президента, не названо ни одной суммы, которую он мог бы получить нелегально, подчеркнул Головань.   

Это говорит о том, что уголовное дело сфальсифицировано, считает адвокат. Глава Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, считает юрист.  

"Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что нет никаких доказательств каких-либо правонарушений со стороны пятого президента, – цитирует Голованя украинский новостной портал lb.ua.  

По всей видимости, Петр Порошенко оказался Владимиру Зеленскому не по зубам. Бывший гарант Конституции еще слишком влиятелен и у него достаточно сторонников в органах власти.   

Порошенко при новой власти чувствует себя вольготно. Пятый президент выводит на улицы прикормленных националистов, нагло диктует Зеленскому условия и угрожает последствиями, если тот попробует договориться с Россией по Донбассу.

Автор: 26 декабря 2019, 02:01
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