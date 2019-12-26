Порошенко поставил на место выскочку Зеленского

От президента Украины Владимира Зеленского ждали репрессий против его предшественника. Граждане надеялись, что Петр Порошенко и его сторонники получат по заслугам. Но сил разделаться с влиятельным политиком у главы государства, видимо, не хватило.

прочитано 80 раз Имя бывшего президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Но Порошенко проходит по ним в качестве свидетеля. Новая власть так и не решилась перевести экс-гаранта в статус обвиняемого. ПО ТЕМЕ 15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека Сюжеты Новости Украины Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины По словам адвоката бывшего президента Игоря Голованя, расследования в отношении его клиента не имеют правовых перспектив. В качестве примера он привел уголовное дело о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Следователи не исключают, что Порошенко мог получить деньги преступным путем. В Государственном бюро расследований не смогли предоставить достаточных доказательств вины экс-президента, не названо ни одной суммы, которую он мог бы получить нелегально, подчеркнул Головань. Это говорит о том, что уголовное дело сфальсифицировано, считает адвокат. Глава Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, считает юрист. "Потихоньку все эти уголовные производства рассыпаются, и мы все видим, что нет никаких доказательств каких-либо правонарушений со стороны пятого президента, – цитирует Голованя украинский новостной портал lb.ua. По всей видимости, Петр Порошенко оказался Владимиру Зеленскому не по зубам. Бывший гарант Конституции еще слишком влиятелен и у него достаточно сторонников в органах власти. Порошенко при новой власти чувствует себя вольготно. Пятый президент выводит на улицы прикормленных националистов, нагло диктует Зеленскому условия и угрожает последствиями, если тот попробует договориться с Россией по Донбассу.

Федор Лопырев 26 декабря 2019, 02:01 Автор: