15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве

Петр Порошенко должен был получить
солидный тюремный срок. С таким заявлением выступил украинский политик Алексей
Журавко. Бывшему президенту вменяют преступления по нескольким статьям
Уголовного кодекса, в том числе по 111-й – "Государственная измена".
Журавко напомнил, что в "Декларации и государственном суверенитете" от 1990 года Украина была объявлена нейтральным и внеблоковым государством. Порошенко за время президентства отменил эти нормы.
"Мошеннически протянул в Конституцию Украины ее стремление стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Это все незаконно!" – написал политик в своей колонке на сайте информационного агентства News Front.
Внеблоковый статус Украины нельзя считать упраздненным, ведь результаты всенародного референдума никто не отменял, подчеркнул Журавко. Порошенко своими действиями поставил под угрозу безопасность и суверенитет страны, привел фактически к уничтожению ее государственности, написал политик.
Он обвинил экс-президента в государственной измене. Согласно Уголовному кодексу Украины, это преступление наказывается лишением на свободы на срок от десяти до 15 лет.
Может с дебилами нужно на их языке разговаривать? 1.Распустить украину— Евгений Донецкий (@DaArkhus) October 15, 2019
2.Отказаться от гривны
3.Вывести войска Нато
4.Вывести войска с Донбасса.
5.амнистия, только тем, кто не отчислял военный сбор
6.Право голосовать только тем, кто не голосовал за порошенко и зеленского.
За несколько месяцев до окончания полномочий Порошенко внес изменения в Конституцию и закрепил в ней курс на вступление в НАТО. Президент стал гарантом движения страны в Североатлантический альянс.
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