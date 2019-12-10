Пакет законопроектов о защите инвестиций прошел первое чтение

Главная цель пакета законопроектов – создать
благоприятные условия для инвестиций в России, сказал спикер. "Учитывая важность темы, на
обсуждение в первом чтении мы пригласили представителей бизнеса, непарламентских
партий", – отметил председатель нижней палаты.
Депутаты проделали большую работу для подготовки законопроектов к первому чтению. Парламентарии встречались и обсуждали инициативы с экспертами и представителями бизнес-сообщества.
Предложения к пакету законопроектов депутаты отразили в Постановлении, которое Дума приняла одновременно с рассмотрением документов. "Ко второму чтению правительство должно предоставить информацию о подзаконных актах, необходимых для реализации законов после их принятия, и сведения об эффективности федеральных органов исполнительной власти по привлечению инвестиций", – рассказал Володин.
К основному чтению пакет законопроектов планируется дополнить нормами прямого действия, отметил законодатель. Кроме того, предполагается снизить требования к сумме инвестиций по некоторым отраслям, доработать понятийный аппарат и подробнее остановиться на вопросах привлечения малого и среднего бизнеса.
Правила капиталовложений должны быть предсказуемыми и прозрачными, указал спикер Госдумы. Бизнесу важна стабильность, поэтому парламентарии примут нормы, которые создадут условия для развития отечественной экономики, подчеркнул Володин.
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