Дума обсудит с бизнесом привлечение инвестиций в Россию

"18 ноября, до рассмотрения пакета законопроектов о защите и
поощрении инвестиций в первом чтении, мы обсудим его на слушаниях со всеми
заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться", —
сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроекты направлены на привлечение инвестиций в экономику России, подчеркнул председатель нижней палаты. По оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить около 30 триллионов рублей, уточнил Володин.
По его словам, парламентариям важно услышать мнение бизнес-сообщества и регионов – насколько законопроект стимулирует инвестиции, какие возможности для вложений есть на местах. "Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению", — сказал Володин.
В обсуждении также примут участие первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Также на площадке Корпоративного университета Сбербанка выступят президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин и другие представители бизнес-сообщества.
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