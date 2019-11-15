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Экономика

Дума обсудит с бизнесом привлечение инвестиций в Россию

Фото: duma.gov.ru
В понедельник, 18 ноября, на площадке Корпоративного университета Сбербанка пройдет обсуждение законопроектов о защите и поощрении инвестиций. Во встрече примут участие депутаты Госдумы, представители регионов, а также предприниматели и эксперты. 
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"18 ноября, до рассмотрения пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций в первом чтении, мы обсудим его на слушаниях со всеми заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законопроекты направлены на привлечение инвестиций в экономику России, подчеркнул председатель нижней палаты. По оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить около 30 триллионов рублей, уточнил Володин.

По его словам, парламентариям важно услышать мнение бизнес-сообщества и регионов – насколько законопроект стимулирует инвестиции, какие возможности для вложений есть на местах. "Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению", — сказал Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В обсуждении также примут участие первый зампред правительства – министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Также на площадке Корпоративного университета Сбербанка выступят президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин и другие представители бизнес-сообщества.

Автор: 15 ноября 2019, 18:09

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