Володин: Важно создать условия для развития регионов

Депутаты приняли профицитный бюджет, а это значит, что все
обязательства будут исполнены. Санкции, падение цен на нефть
и другие негативные факторы на это не повлияют, подчеркнул законодатель.
Одним из приоритетов при принятии документа стал вопрос сбалансированности бюджетов регионов. Володин указал на важность создания условий для их развития. С этой целью парламентарии распределили подавляющее большинство бюджетных трансфертов, до января они будут доведены до регионов, отметил Володин.
Принятые меры позволят уже с весны начать строительство социальных объектов на местах. Вместе с изменениями в 44-й ФЗ это повысит эффективность расходования бюджетных средств, уверен законодатель.
Для развития регионов не менее важна их инвестиционная привлекательность. Поспособствовать притоку денег в субъекты Федерации должен пакет законопроектов и поощрении капиталовложений. В первом чтении документы будут рассмотрены 10 декабря.
Минимальный размер инвестиций может быть разным для той или иной отрасли, рассказал Володин. "Если речь идет о социальной сфере – здравоохранение, культура, образование, объем инвестиций должен быть не менее 250 миллионов. А если говорить о промышленности в сельском хозяйстве, эта уже цифра возрастает до 1,5 миллиарда", – уточнил спикер Госдумы.
При этом новые законопроекты не будут распространяться на нефтедобычу, производство сигарет и игорный бизнес. Председатель нижней палаты уверен, что пакет законопроектов даст толчок к развитию промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики.
Мощная поддержка ждет и виноградарей. Соответствующий законопроект, принятый ранее в первом чтении, фактически создает новую отрасль экономики в России, отметил Володин.
Помимо прочего, предполагается в два раза снизить НДС для тех, кто выращивает и продает виноград. Это один из приоритетных документов для депутатов. Спикер выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении до конца года.
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