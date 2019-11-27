Володин: Важно создать условия для развития регионов

Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



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