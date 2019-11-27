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Политика

Володин: Важно создать условия для развития регионов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru/
Принятый Госдумой федеральный бюджет на следующие три года решает и вопросы инвестиционной привлекательности, и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом и многом другом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Депутаты приняли профицитный бюджет, а это значит, что все обязательства будут исполнены. Санкции, падение цен на нефть и другие негативные факторы на это не повлияют, подчеркнул законодатель.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Одним из приоритетов при принятии документа стал вопрос сбалансированности бюджетов регионов. Володин указал на важность создания условий для их развития. С этой целью парламентарии распределили подавляющее большинство бюджетных трансфертов, до января они будут доведены до регионов, отметил Володин.

Принятые меры позволят уже с весны начать строительство социальных объектов на местах. Вместе с изменениями в 44-й ФЗ это повысит эффективность расходования бюджетных средств, уверен законодатель.

Фото: duma.gov.ru/

Для развития регионов не менее важна их инвестиционная привлекательность. Поспособствовать притоку денег в субъекты Федерации должен пакет законопроектов и поощрении капиталовложений. В первом чтении документы будут рассмотрены 10 декабря.

Минимальный размер инвестиций может быть разным для той или иной отрасли, рассказал Володин. "Если речь идет о социальной сфере – здравоохранение, культура, образование, объем инвестиций должен быть не менее 250 миллионов. А если говорить о промышленности в сельском хозяйстве, эта уже цифра возрастает до 1,5 миллиарда", – уточнил спикер Госдумы.

При этом новые законопроекты не будут распространяться на нефтедобычу, производство сигарет и игорный бизнес. Председатель нижней палаты уверен, что пакет законопроектов даст толчок к развитию промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики.

Мощная поддержка ждет и виноградарей. Соответствующий законопроект, принятый ранее в первом чтении, фактически создает новую отрасль экономики в России, отметил Володин.

Фото: www.globallookpress.com

Помимо прочего, предполагается в два раза снизить НДС для тех, кто выращивает и продает виноград. Это один из приоритетных документов для депутатов. Спикер выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении до конца года.

Автор: 27 ноября 2019, 17:51

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