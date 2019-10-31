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Экономика

Депутаты МГД приняли в первом чтении бюджет столицы на 2020-2022 годы

Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Московская городская дума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Более половины расходов предусмотрены на меры социального характера – здравоохранение, образование, культура, спорт и соцподдержка. 
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Обсуждение главного финансового документа столицы шло в московском парламенте более пяти часов. Депутаты досконально рассматривали каждый пункт закона, без внимания столичных законодателей не осталась ни одна деталь документа.

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По словам главы департамента финансов столицы Елены Зяббаровой, бюджет формировался на основе прогноза социально-экономического развития города. В ближайшие три года предусмотрены устойчивые темпы роста экономики и низкая инфляция, рассказала она. "В 2020, 2021 и 2022 годах планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно", – подчеркнула она.

Согласно документу, в следующем году доходная часть бюджета Москвы составит два триллиона 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 - три триллиона 64 миллиарда 152 миллиона рублей. А еще через год вырастут почти на 300 миллиардов рублей.

В следующем году доля налоговых доходов составит около 90%. "Наиболее значимыми доходовыми источниками в столице являются налог на прибыль и налоги на доходы физических лиц", – уточнила Зяббарова.

Фото: pixabay.com

На 94% бюджет Москвы обеспечен поступлениями из несырьевого сектора экономики. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику столицы велик: он приносит в казну города 23% всех доходов. По словам Зяббаровой, субъекты предпринимательской деятельности приносит в московский бюджет в 3,6 раза больше средств, чем нефтегазовый сектор.

Бюджет столицы – самый крупный в России по всем статьям и один из крупнейших среди мегаполисов мира, отметил глава Мосгордумы Алексей Шапошников. Ошибочно считать, что солидные поступления в казну обеспечивается "столичной пропиской" крупных компаний, а также зарубежных представительств, отметил законодатель.

По его словам, экономика Москвы глубоко диверсифицирована, доминирующих отраслей в столице нет. "Доля города Москвы в общероссийском валовом региональном продукте и фонде оплаты труда составляет свыше 20%", – уточнил Шапошников.

Бюджет Москвы на следующую трехлетку – социально ориентированный, все обязательства перед жителями столицы будут выполнены в полном объеме. На здравоохранение, образование, спорт, культуру, а также жилье и социальную поддержку предусмотрено 1,7 триллиона рублей – это 53,3% расходов. Учитывая оплату медпомощи из фонда ОМС, финансирование соцрасходов в следующем году превысит два триллиона рублей.

"Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед москвичами", – рассказал председатель Мосгордумы.

Говоря о расходах по программе "Развитие здравоохранения", Шапошников отметил, что в следующем году по сравнению с текущим они вырастут на 30,4% и составят 400 миллиардов рублей. 45 миллиардов заложено на обеспечение льготников лекарствами и изделиями медицинского назначения, а на высокотехнологичную медицинскую помощь предусмотрено почти 11 миллиардов рублей – это на 30% больше, чем в 2019 году. 

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Пособия и компенсации в следующем году будут проиндексированы на 5,6%. 157,4 миллиарда рублей предусмотрено на доплаты пенсионерам. Более 25 миллиардов планируется выделить на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ, а на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров в следующем году будет выделено 125 миллиардов рублей. Также продолжится финансирование программы "Московское долголетие" – пять миллиардов рублей в 2020 году.

Растут расходы и на образование. Согласно проекту бюджета, в 2020 году на эти цели будет выделено более 415 миллиардов рублей. Большие средства выделяются на программу развития спорта: по сравнению с текущим годом, в следующем они вырастут на 63,7%.

Фото: Агентство городских новостей "Москва" 

Со следующего года планируется выделять значительные средства на ремонт и переоснащение социальных учреждений современным оборудованием. Расходы на эти цели в 2020 году составят 162,6 миллиарда рублей.

Не обделили и транспорт: на его развитие в ближайшие три года предусмотрено 2,2 триллиона рублей. На строительство дорог, метро и прочих транспортных объектов, а также на закупку нового подвижного состава предусмотрено 509,9 миллиарда рублей.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Кроме того, 342 миллиарда будет направлено на совершенствование городской среды, примерно столько же – на создание цифровой среды и инноваций, на повышение инвестиционной привлекательности столицы – 202 миллиарда, а на развитие программы "Безопасный город" – более 130 миллиардов.

В ближайшие годы планируется построить и ввести в эксплуатацию около 800 городских объектов. На финансирование адресной инвестиционной программы в следующие три года предусмотрено более двух триллионов рублей.

Реализация программ, финансирование которых предусмотрено столичным бюджетом на следующую трехлетку, позволит решить ряд важных задач. Будет повышен уровень социальной защиты москвичей, вырастут доходы пенсионеров и работников бюджетной сферы, улучшится качество образовательных и медицинских услуг. Большие изменения ждут и общественный транспорт, повысится комфорт и безопасность городской среды. Российская столица станет еще более привлекательной для инвестиций.

Напомним, бюджет Москвы на следующие три года был внесен на рассмотрение Мосгордумы мэром Сергеем Собяниным 15 августа. Ранее комиссии столичного парламента рекомендовали принять главный финансовый документ столицы в первом чтении.

Автор: 31 октября 2019, 12:52

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