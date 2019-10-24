В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов

В течение трех лет Москва переходит на новый стандарт для поликлиник, который включает в себя и штатное расписание, и комплектацию кадров медицинского учреждения. Изменений стоит ждать уже в самое ближайшее время.
"В каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Они берут на себя 80% и более от всего потока обращающихся", – рассказал Алексей Хрипун.
Руководитель департамента здравоохранения города Москвы отметил, что на некоторых позициях узких специалистов – кардиолога, невролога, эндокринолога – есть вакансии. "Мы эти вакансии закроем, надеюсь, до конца этого года. В наших планах принять около 500 врачей", – подчеркнул Хрипун.
Он добавил, что за последние два года число врачей в Москве увеличилось на две тысячи. Кроме того, в столице особое внимание уделяется качеству медицинского обслуживания и квалификации сотрудников. В частности, в 2019 году в городе стартовал проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в столичные поликлиники.
Кроме наличия высшего образования и опыта работы по специальности, кандидату необходимо пройти специальное тестирование профессиональных знаний, получить оценку практических навыков и продемонстрировать решение ситуационных задач по своей специальности. После этого он получит оценку профессионального медицинского сообщества Москвы и рекомендацию к трудоустройству.
Напомним, комиссии Мосгордумы рекомендовали городскому парламенту принять в первом чтении проект бюджета столицы на 2020 год. Он предусматривает увеличение финансирования ключевых направлений, включая здравоохранение, а также социальную поддержку и образование.
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